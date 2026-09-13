INCLUSÃO
Coletânea sobre autismo tardio é lançada em SP
Objetivo é promover inclusão e desmistificar estereótipos associados ao espectro
A cidade de São Paulo recebe neste final de semana o lançamento da obra TEAr, Múltiplas Formas de Existir, considerada a maior coletânea de narrativas autobiográficas de pessoas no espectro do autismo diagnosticadas na vida adulta.
Fruto do projeto Minha História, Nosso Espectro, o livro foi idealizado e organizado pela neurologista Clarice Tardio com o objetivo de promover a inclusão e desmistificar estereótipos associados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).
A publicação conta com o prefácio assinado pelo Desembargador Alexandre Morais da Rosa — o primeiro magistrado de um Tribunal de Justiça a se declarar publicamente autista no Brasil — e teve seus primeiros exemplares impressos com o patrocínio da Petrobahia.
Programação
A programação de lançamento na capital paulista conta com sessões de autógrafos no circuito cultural e na Bienal Internacional do Livro de São Paulo.
Objetivo é promover a inclusão e desmistificar estereótipos associados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).
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Sábado (12/09)
10h: Clarice Café e Cozinha — Rua Major Maragliano, 387, Vila Mariana.
18h às 20h: Bienal do Livro de SP (Distrito Anhembi) — Espaço Leia Mais (Rua E, Estande 10).
Domingo (13/09)
10h às 12h: Bienal do Livro de SP (Distrito Anhembi) — Espaço Pare e Escreva com Daiana (Travessa AA, 31).
A Prefeitura de lançamento na capital paulista conta com sessões de autógrafos no circuito cultural e na Bienal Internacional do Livro