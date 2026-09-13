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INCLUSÃO

Coletânea sobre autismo tardio é lançada em SP

Objetivo é promover inclusão e desmistificar estereótipos associados ao espectro

Rodrigo Tardio
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Objetivo é promover a inclusão e desmistificar estereótipos associados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA)
Objetivo é promover a inclusão e desmistificar estereótipos associados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Foto: Divulgação

​A cidade de São Paulo recebe neste final de semana o lançamento da obra TEAr, Múltiplas Formas de Existir, considerada a maior coletânea de narrativas autobiográficas de pessoas no espectro do autismo diagnosticadas na vida adulta.

Fruto do projeto Minha História, Nosso Espectro, o livro foi idealizado e organizado pela neurologista Clarice Tardio com o objetivo de promover a inclusão e desmistificar estereótipos associados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

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​A publicação conta com o prefácio assinado pelo Desembargador Alexandre Morais da Rosa — o primeiro magistrado de um Tribunal de Justiça a se declarar publicamente autista no Brasil — e teve seus primeiros exemplares impressos com o patrocínio da Petrobahia.

Programação

​A programação de lançamento na capital paulista conta com sessões de autógrafos no circuito cultural e na Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

Objetivo é promover a inclusão e desmistificar estereótipos associados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

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Sábado (12/09)

​10h: Clarice Café e Cozinha — Rua Major Maragliano, 387, Vila Mariana.

​18h às 20h: Bienal do Livro de SP (Distrito Anhembi) — Espaço Leia Mais (Rua E, Estande 10).

​Domingo (13/09)

​10h às 12h: Bienal do Livro de SP (Distrito Anhembi) — Espaço Pare e Escreva com Daiana (Travessa AA, 31).

A Prefeitura de lançamento na capital paulista conta com sessões de autógrafos no circuito cultural e na Bienal Internacional do Livro

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Tags

Autismo bienal do livro Inclusão literatura Narrativas Autobiográficas TEA

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