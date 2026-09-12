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Avião da GOL faz pouso de emergência após decolagem em Goiânia

Voo foi cancelado neste sábado, 12

Agência Brasil
Por Agência Brasil
Imagem ilustrativa da imagem Avião da GOL faz pouso de emergência após decolagem em Goiânia
Foto: © Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

Um avião da empresa GOL fez um pouso de emergência após decolar do Aeroporto Internacional de Goiânia, em Goiás, com destino ao Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, na manhã deste sábado, 12.

Segundo a GOL, a aeronave do voo G3 1433 apresentou problemas técnicos e, após retornar ao aeroporto goiano, teve seu voo cancelado. A GOL não quis informar quantos passageiros e tripulantes estavam a bordo.

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A empresa afirmou, em nota, que “todas as ações relacionadas à operação foram tomadas com foco na segurança”.

Além disso, informou que todos os clientes impactados estavam recebendo as tratativas previstas pela Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), conforme suas necessidades.

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Tags

aeronave Anac cancelamento de voo gol pouso de emergência Segurança aérea

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