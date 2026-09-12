Prédio em construção desaba sobre casa e deixa 2 mortos

Um prédio em construção de 12 andares desabou sobre uma casa e deixou ao menos dois mortos na madrugada deste sábado, 12, na Rua Tequici, na Penha, Zona Leste de São Paulo.

Outras duas pessoas foram socorridas com vida dos escombros, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

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A operação de resgate das vítimas atua com 60 bombeiros e 21 viaturas. Os bombeiros conseguiram localizar um homem e uma criança com vida, que foram socorridos para o Hospital do Tatuapé.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, informou na coletiva de imprensa que os bombeiros tentam localizar ainda quatro pessoas: dois homens, uma mulher e uma criança. De acordo com o gestor, a obra estava embargada por problemas de "falta de compatibilidade com a execução versus aquilo que tinha sido autorizado".

"É também complicado relacionar isso com a questão da chuva. Pode ser que a gente tenha problemas de outra natureza, até porque a informação que a gente tem preliminar é da construção de andares a mais do que aquilo que tinha sido autorizado inicialmente no projeto", esclareceu.

Tarcísio informou ainda que, aparentemente, o projeto é de alvenaria estrutural e não se sabe a condição de fundação. "É uma coisa que os laudos vão ter que apontar lá na frente, a investigação vai ter que mostrar".