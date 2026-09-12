Anvisa proíbe venda de Ozempic Natural e outros medicamentos

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu um novo lote de produtos irregulares de emagrecimento. Conhecidos como Ozempic Natural, os produtos foram retirados de circulação, sendo impedidos de serem fabricados, importados, distribuídos, divulgados, comercializados ou utilizados.

A ação foi realizada nesta sexta-feira, 11, e também contou com a apreensão de todos os lotes do medicamento Soll*Q – 75, da empresa Métodos Quantumbio Distribuidora e Serviços Ltda como item da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), com 180, 360 e 720 cápsulas de 300 mg e 150 mg.

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Além dos lotes 24092127, 24102310, 25102244, 25102243 e 25112308 do cloridrato de dobutamina 12,5 mg/ml, solução injetável, em caixa com 10 ampolas de 20 ml, do medicamento cloridrato de dobutamina, produzido pela Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda.

Eles apresentaram desvio de qualidade e suspeita de venda irregular diretamente ao consumidor, sem exigência de prescrição e dispensação por profissional habilitado.