Funcionários dos Correios entram em greve por tempo indeterminado

Siga o A TARDE no Google

Os funcionários dos Correios instauraram greve em todo o país por tempo indeterminado. A paralisação teve início às 22h da última quinta-feira, 10 e segundo a Federação dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos e das Empresas de Comunicações (Findect), o movimento foi deflagrado após as negociações da campanha salarial deste ano terminarem sem acordo.

Plano de saúde é um dos principais pontos de impasse

Um dos principais pontos de divergência entre os trabalhadores e os Correios é o plano de saúde destinado aos empregados, aposentados e seus familiares.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect), a categoria tentou chegar a um acordo por meio de negociações, mas a empresa manteve sua posição sobre o tema.

“A direção dos Correios insiste em alterar sua condição de mantenedora do plano, proposta que preocupa a categoria pelos riscos que pode trazer ao custeio e à garantia da assistência médica”, disse.

A decisão das assembleias dos trabalhadores ocorreu após sucessivas rodadas de negociação e tentativas de mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST). A Findect informou que continua acompanhando o movimento e aguarda uma resposta da direção dos Correios e do governo federal às reivindicações apresentadas.

“A categoria exige uma proposta que preserve direitos, proteja o plano de saúde e respeite quem mantém a empresa funcionando diariamente em todo o Brasil”.