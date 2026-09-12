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Funcionários dos Correios entram em greve por tempo indeterminado

Paralisação acontece em todo país após negociações terminarem sem acordo

Alice Paulilo
Por
Trabalhadores dos Correios estão em greve por tempo indeterminado
Trabalhadores dos Correios estão em greve por tempo indeterminado - Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Os funcionários dos Correios instauraram greve em todo o país por tempo indeterminado. A paralisação teve início às 22h da última quinta-feira, 10 e segundo a Federação dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos e das Empresas de Comunicações (Findect), o movimento foi deflagrado após as negociações da campanha salarial deste ano terminarem sem acordo.

Plano de saúde é um dos principais pontos de impasse

Um dos principais pontos de divergência entre os trabalhadores e os Correios é o plano de saúde destinado aos empregados, aposentados e seus familiares.

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Segundo a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect), a categoria tentou chegar a um acordo por meio de negociações, mas a empresa manteve sua posição sobre o tema.

“A direção dos Correios insiste em alterar sua condição de mantenedora do plano, proposta que preocupa a categoria pelos riscos que pode trazer ao custeio e à garantia da assistência médica”, disse.

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A decisão das assembleias dos trabalhadores ocorreu após sucessivas rodadas de negociação e tentativas de mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST). A Findect informou que continua acompanhando o movimento e aguarda uma resposta da direção dos Correios e do governo federal às reivindicações apresentadas.

“A categoria exige uma proposta que preserve direitos, proteja o plano de saúde e respeite quem mantém a empresa funcionando diariamente em todo o Brasil”.

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