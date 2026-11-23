O Brasil deve avançar nas pesquisas de imunoterapia contra o câncer no primeiro semestre de 2027, quando estão previstos os primeiros testes clínicos de uma vacina terapêutica desenvolvida em colaboração com a Universidade de Oxford, no Reino Unido. A previsão foi apresentada nesta segunda-feira, 23, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante agenda oficial em Londres.

A iniciativa envolve a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o A.C.Camargo Cancer Center e outras instituições brasileiras integrantes da Aliança Brasileira de Pesquisa em Câncer. De acordo com o Ministério da Saúde, parte do desenvolvimento da tecnologia já está sob responsabilidade da Fiocruz.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O projeto pretende avaliar a aplicação da tecnologia em pacientes brasileiros e adaptar a pesquisa às condições do país. A possibilidade de participação do Brasil nos estudos já havia sido mencionada por pesquisadores britânicos em março deste ano, quando cientistas de Oxford estiveram no país e informaram que alguns candidatos a vacinas contra tumores haviam concluído a etapa pré-clínica, realizada em laboratório e em animais.

Em declaração durante a agenda no Reino Unido, Padilha detalhou a expectativa para o início da pesquisa.

"A expectativa é que, no primeiro semestre de 2027, possamos realizar o estudo clínico com Oxford, a Fiocruz, o A.C. Camargo e várias instituições do SUS que atuam no cuidado ao câncer, avaliando a tecnologia em pacientes brasileiros e adaptando-a à realidade do país", afirmou Padilha.

Apesar da previsão, ainda não há detalhes sobre qual tipo de câncer será contemplado inicialmente, o número de participantes ou a plataforma tecnológica que será utilizada. Também não foi esclarecida a fase de desenvolvimento clínico em que se encontra o imunizante.

Vacina pretende preparar o organismo para combater tumores

A proposta da vacina terapêutica é diferente da imunização convencional. Enquanto as vacinas tradicionais atuam na prevenção de doenças, essa modalidade busca estimular as defesas do próprio paciente para reconhecer e atacar células cancerígenas já presentes no organismo.

A estratégia integra o campo da imunoterapia e procura ensinar o sistema imunológico a identificar características específicas dos tumores, como proteínas e alterações encontradas nas células cancerosas. Como essas células têm origem no próprio organismo, nem sempre são reconhecidas naturalmente como uma ameaça pelas estruturas de defesa.

Para contornar essa dificuldade, pesquisadores trabalham com diferentes plataformas. Entre elas estão formulações que utilizam proteínas tumorais, tecnologias de RNA mensageiro (mRNA) e vacinas personalizadas, elaboradas a partir das características genéticas do tumor de cada paciente.

No caso das versões personalizadas, o material tumoral é analisado para identificar alterações que possam servir de alvo para uma resposta imunológica. A seleção dessas características pode contribuir para o desenvolvimento de tratamentos mais direcionados.

Ainda não há confirmação de qual dessas estratégias será adotada na pesquisa conduzida pela parceria entre Brasil e Oxford.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos (NCI), vacinas terapêuticas podem estimular o organismo a identificar e destruir células que apresentam determinados antígenos tumorais. Embora existam tratamentos imunológicos baseados nessa estratégia para situações específicas, a maioria das tecnologias permanece em investigação clínica. Ainda não existe uma vacina de uso amplo capaz de combater todos os tipos de câncer.

Estudos clínicos são necessários antes de eventual aplicação

A previsão de testes em 2027 não significa que o imunizante já esteja disponível ou tenha eficácia comprovada. Antes de chegar aos hospitais, uma vacina experimental precisa passar por diferentes etapas de avaliação, que incluem a análise de segurança, possíveis efeitos adversos e benefícios para os pacientes.

Inicialmente, os estudos costumam concentrar esforços na segurança da tecnologia e na resposta do organismo. Nas fases seguintes, a investigação pode envolver grupos maiores de participantes e comparações com tratamentos já existentes. Esse processo pode levar anos.

Entre as pesquisas conduzidas por Oxford também estão projetos relacionados ao vírus Epstein-Barr, associado a determinados tipos de câncer, incluindo alguns linfomas. A pesquisadora Carol Leung, da universidade britânica, explicou anteriormente que a intenção era ampliar os testes em países com maior ocorrência desses tumores.

O Brasil está entre os locais considerados para essa expansão, especialmente pela presença de casos de linfoma de Burkitt na região Norte.

A universidade também desenvolve candidatos a vacinas voltados à prevenção do câncer de pulmão e de tumores em pessoas com alto risco genético para desenvolver a doença. Entretanto, o Ministério da Saúde não informou se o estudo previsto para o próximo ano envolverá uma vacina contra o Epstein-Barr ou outro projeto experimental de Oxford.

Acordo com AstraZeneca prevê produção nacional de medicamentos

A agenda de Alexandre Padilha no Reino Unido também incluiu negociações voltadas à produção de medicamentos biológicos no Brasil. Nesta segunda-feira, o ministro se reuniu com representantes da farmacêutica AstraZeneca para tratar de pesquisas clínicas, inovação na área de oncologia e transferência de tecnologia.

Segundo o Ministério da Saúde, a empresa firmou um acordo com um grupo brasileiro do setor de biológicos para desenvolver e fabricar no país uma plataforma nacional de anticorpos monoclonais destinados ao tratamento de câncer e doenças raras.

Esses medicamentos são produzidos em laboratório para reconhecer alvos específicos do organismo. No tratamento oncológico, podem agir diretamente sobre células tumorais ou auxiliar o sistema imunológico no combate à doença, a depender de sua composição e finalidade.

A programação institucional também contemplou uma reunião com a Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias (CEPI), com foco na cooperação para desenvolver e produzir vacinas destinadas a futuras emergências sanitárias.

Nesta terça-feira, 24, Padilha tem previsão de visitar o Clatterbridge Cancer Centre, em Liverpool, hospital especializado em oncologia, além de instalações voltadas à pesquisa e à fabricação de medicamentos contra o câncer e radiofármacos.

A missão brasileira no Reino Unido inclui ainda encontros com autoridades locais para discutir novas possibilidades de cooperação entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e o serviço público de saúde britânico (NHS).