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O número de estados brasileiros com aumento nos casos de covid-19 passou de 17 para 21, segundo o último boletim do Ministério da Saúde. Até 16 de novembro, o país registrou 135.378 casos de síndrome gripal associados à doença, com sinal de crescimento nas notificações ao longo das últimas seis semanas.

Apesar do aumento, os casos graves da infecção continuam em níveis de baixo risco no país. O Distrito Federal e 21 estados apresentam sinais de crescimento nas infecções: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

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Na atualização, foram incluídos Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. Alagoas e Roraima, que apareciam no levantamento anterior, deixaram a lista.

Rio de Janeiro em alerta

O Rio de Janeiro é o único estado que apresenta incidência de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em nível de alerta, com tendência de crescimento nas últimas seis semanas. Segundo o Ministério da Saúde, o aumento está relacionado à circulação de diferentes vírus respiratórios.

“Em nível regional, apenas o Rio de Janeiro apresenta incidência de SRAG (síndrome respiratória aguda grave) em nível de alerta (últimas duas semanas) com sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) até a semana (epidemiológica) 45. O aumento de SRAG no estado tem sido impulsionado pelos vírus da covid-19, metapneumovírus, influenza A e influenza B”, informa o boletim.

Na rede privada, a positividade dos testes para o SARS-CoV-2, vírus causador da covid-19, também apresenta crescimento e velocidade alta há 11 semanas.

Vacinação

Na última semana, o Ministério da Saúde anunciou o envio de mais de 1,41 milhão de doses adicionais da vacina contra a covid-19 para reforçar os estoques de dez estados. Entre as unidades contempladas estão São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.