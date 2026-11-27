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O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) notificou o prefeito de Formosa do Rio Preto, Neo Araújo (PSD), dois secretários, um ex-secretário municipal, um pregoeiro e uma empresa contratada pela prefeitura para explicarem possíveis irregularidades em contratos de locação de máquinas e veículos pesados que somam R$ 42,7 milhões.

A denúncia questiona pagamentos feitos à empresa T N Locadora e Serviços Ltda. entre 2021 e 2026.

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Fachada da Prefeitura de Formosa do Rio Preto - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Como A TARDE já informou, os contratos fazem parte de uma apuração mais ampla do TCM-BA, que envolve R$ 65,8 milhões em contratos e pagamentos relacionados ao mesmo tipo de serviço no município no período.

A decisão de notificar os envolvidos foi assinada em 11 de novembro pelo conselheiro substituto Alex Aleluia, após denúncia apresentada pelos vereadores Manuela da Saúde (PDT) e Lucimagno Nogueira da Silva (PP).

Os vereadores apontam possíveis irregularidades na contratação de máquinas e veículos pesados, incluindo operadores, motoristas e combustível, para a realização de serviços como a recuperação de estradas na zona rural.

Ao todo, a denúncia envolve dois contratos:

Contrato nº 536/2021: firmado após pregão presencial e alterado posteriormente por oito termos aditivos.

firmado após pregão presencial e alterado posteriormente por oito termos aditivos. Contrato nº 304/2026: firmado após uma nova licitação eletrônica, com valor de R$ 15,4 milhões.

Entre as suspeitas estão possíveis irregularidades nas licitações, direcionamento da disputa, reajustes de preços sem justificativa técnica, aditivos acima dos limites legais e pagamentos sem comprovação da execução dos serviços.

Os vereadores também questionam se a empresa tem capacidade operacional para cumprir os contratos e apontam possível subcontratação, prática que seria proibida pelo edital.

Segundo os denunciantes, o possível prejuízo aos cofres públicos chegaria a R$ 15,2 milhões.

Quem foi notificado pelo TCM-BA?

Além do prefeito Neo Araújo, foram notificados:

Maria Lecy Alves Dias , secretária municipal de Administração, Planejamento e Finanças;

, secretária municipal de Administração, Planejamento e Finanças; Ed Wilson Ferreira dos Santos , secretário municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Saneamento;

, secretário municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Saneamento; Tiago de Carvalho Xavier , ex-secretário municipal de Infraestrutura;

, ex-secretário municipal de Infraestrutura; Manoel Marques da Silva Filho , pregoeiro;

, pregoeiro; T N Locadora e Serviços Ltda ., empresa contratada pela prefeitura.

O conselheiro determinou que os notificados apresentem, em até cinco dias corridos, explicações e documentos sobre as contratações.

Entre os materiais solicitados estão os processos completos das duas licitações, os oito termos aditivos do contrato de 2021 e comprovantes de que os serviços foram efetivamente prestados.

Pedido de suspensão dos pagamentos

Os denunciantes também pediram ao TCM-BA a suspensão dos pagamentos dos contratos e a proibição de novos aditivos, reajustes e prorrogações até a conclusão da análise das possíveis irregularidades.

O órgão, no entanto, ainda não determinou a interrupção dos pagamentos.

Nesta fase, decidiu converter o processo em diligência, ou seja, solicitar documentos e esclarecimentos aos envolvidos antes de decidir sobre o pedido de medida cautelar.