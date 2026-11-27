FISCALIZAÇÃO
Escândalo das máquinas: prefeito é notificado por contrato suspeito de R$ 42,7 milhões
Caso no TCM-BA mira Neo Araújo (PSD), de Formosa do Rio Preto
O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) notificou o prefeito de Formosa do Rio Preto, Neo Araújo (PSD), dois secretários, um ex-secretário municipal, um pregoeiro e uma empresa contratada pela prefeitura para explicarem possíveis irregularidades em contratos de locação de máquinas e veículos pesados que somam R$ 42,7 milhões.
A denúncia questiona pagamentos feitos à empresa T N Locadora e Serviços Ltda. entre 2021 e 2026.
Como A TARDE já informou, os contratos fazem parte de uma apuração mais ampla do TCM-BA, que envolve R$ 65,8 milhões em contratos e pagamentos relacionados ao mesmo tipo de serviço no município no período.
A decisão de notificar os envolvidos foi assinada em 11 de novembro pelo conselheiro substituto Alex Aleluia, após denúncia apresentada pelos vereadores Manuela da Saúde (PDT) e Lucimagno Nogueira da Silva (PP).
Os vereadores apontam possíveis irregularidades na contratação de máquinas e veículos pesados, incluindo operadores, motoristas e combustível, para a realização de serviços como a recuperação de estradas na zona rural.
Ao todo, a denúncia envolve dois contratos:
- Contrato nº 536/2021: firmado após pregão presencial e alterado posteriormente por oito termos aditivos.
- Contrato nº 304/2026: firmado após uma nova licitação eletrônica, com valor de R$ 15,4 milhões.
Entre as suspeitas estão possíveis irregularidades nas licitações, direcionamento da disputa, reajustes de preços sem justificativa técnica, aditivos acima dos limites legais e pagamentos sem comprovação da execução dos serviços.
Os vereadores também questionam se a empresa tem capacidade operacional para cumprir os contratos e apontam possível subcontratação, prática que seria proibida pelo edital.
Segundo os denunciantes, o possível prejuízo aos cofres públicos chegaria a R$ 15,2 milhões.
Quem foi notificado pelo TCM-BA?
Além do prefeito Neo Araújo, foram notificados:
- Maria Lecy Alves Dias, secretária municipal de Administração, Planejamento e Finanças;
- Ed Wilson Ferreira dos Santos, secretário municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Saneamento;
- Tiago de Carvalho Xavier, ex-secretário municipal de Infraestrutura;
- Manoel Marques da Silva Filho, pregoeiro;
- T N Locadora e Serviços Ltda., empresa contratada pela prefeitura.
O conselheiro determinou que os notificados apresentem, em até cinco dias corridos, explicações e documentos sobre as contratações.
Entre os materiais solicitados estão os processos completos das duas licitações, os oito termos aditivos do contrato de 2021 e comprovantes de que os serviços foram efetivamente prestados.
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Pedido de suspensão dos pagamentos
Os denunciantes também pediram ao TCM-BA a suspensão dos pagamentos dos contratos e a proibição de novos aditivos, reajustes e prorrogações até a conclusão da análise das possíveis irregularidades.
O órgão, no entanto, ainda não determinou a interrupção dos pagamentos.
Nesta fase, decidiu converter o processo em diligência, ou seja, solicitar documentos e esclarecimentos aos envolvidos antes de decidir sobre o pedido de medida cautelar.