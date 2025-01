Quatro traficantes morrem em confronto na Bahia; um planejou matar PM

A ação foi realizada pelo Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) - Foto: Divulgação/PMBA

Quatro homens suspeitos de tráfico morreram em confronto com o Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 61ª CIPM, em Ibirapitanga, na manhã desta sexta-feira, 3, durante uma operação polical.

Os suspeitos eram integrantes de uma facção criminosa e estavam envolvidos em homicídios, tráfico de drogas e assaltos. Um dos mortos, identificado como Isaac Alcântara Santos, ocupava posição de liderança e havia sido flagrado em mensagens planejando a execução de um policial militar.

A PM informou que a operação foi desencadeada após denúncia anônima sobre homens traficando e exibindo armas de fogo no bairro. No local, as guarnições foram recebidas a tiros, e, após confronto, quatro indivíduos foram baleados. Eles foram socorridos ao Hospital Edvaldo Magalhães Nascimento, onde os óbitos foram confirmados.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu drogas e quatro revólveres calibre 38. O bairro do Cigano é apontado como um dos principais centros de operação do tráfico de drogas na região. A ocorrência foi registrada na delegacia local.,