Reajuste de 5,13% no pedágio da BA-099 começa neste sábado

Praça de pedagio do Consórcio Litoral Norte (CLN) - Foto: Carla Melo | Ag. A Tarde

As novas tarifas de pedágio da BA-099 entram em vivos a partir da meia noite deste sábado, 22, com reajuste de 5,13%. A Concessionária Litoral Norte (CLN), responsável pela rodovia, informou que o aumento faz parte da revisão tarifária anual, o qual é calculado com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPCA).

Sendo assim, carros de passeio passam a pagar R$ 9,80 em dias úteis e R$ 14,70 nos feriados

Novas tarifas

Automóvel, caminhonetes e furgão

R$ 9,80 (dias úteis) | R$ 14,70 (feriados e finais de semana)

R$ 19,70 (dias úteis) | R$ 29,50 (feriados e finais de semana).

Automóvel c/semi-reboque e caminhonete c/semi-reboque

R$ 14,70 (dias úteis) | R$ 22,10 (feriados e finais de semana)

Caminhão, caminhão trator, caminhão trator c/semi-reboque e ônibus

R$ 29,50 (dias úteis) | R$ 44,20 (feriados e finais de semana)

Automóvel c/ reboque e caminhonete c/ reboque

R$ 19,70 (dias úteis) | R$ 29,50 (feriados e finais de semana)

Caminhão c/ reboque e caminhão trator c/ semi-reboque

R$ 39,30 (dias úteis) | R$ 59 (feriados e finais de semana)

Caminhão c/ reboque e caminhão trator c/ semi-reboque - categoria superior

R$ 49,10 (dias úteis) | R$ 73,70 (feriados e finais de semana)

Caminhão c/ reboque e caminhão trator c/ semi-reboque - categoria máxima

R$ 59 (dias úteis) | R$ 88,50 (feriados e finais de semana)

Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor

R$ 4,90 (dias úteis) | R$ 7,40 (feriados e finais de semana)

Impactos

O impacto mais direto é no aumento do valor do pedágio pago a partir de sábado. O reajuste de 5,13% elevou a tarifa básica para automóveis para R$ 14,70 (nos finais de semana e feriados).

Se a viagem for de ida e volta, o custo total de pedágio para um carro será de R$ 29,40.

Fluxo no feriadão

A Concessionária Litoral Norte (CLN) estima a circulação de cerca de 178 mil veículos na BA-099 (Litoral Norte) durante o feriadão (entre 19 e 24 de novembro).

Este número representa um aumento significativo de fluxo (cerca de 19,6%) em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Para melhorar a fluidez, as concessionárias costumam reforçar as equipes com "Papa-filas" nas cabines de pedágio.

Incentivar o uso de Tags automáticas para pagamento eletrônico (sem necessidade de parar).

Incentivar o pagamento por cartão de débito ou aproximação, que é mais rápido que o dinheiro.