Rowenna Brito exalta legado na educação na Bienal do Livro: “Coroação da leitura”

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Ex-secretária da Educação, Rowenna Brito - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A nova edição da Bienal do Livro Bahia, aberta na manhã desta quarta-feira, 15, posiciona o estado como um dos principais polos da literatura no Brasil.

A agora ex-secretária estadual da Educação (SEC), Rowenna Brito, expressou alegria pela realização do evento e relembrou os feitos da pasta para a consolidação do estado no setor da literatura.

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“Uma alegria estar aqui na Bienal. A gente que construiu esse momento enquanto estava na Secretaria da Educação, reconhecendo a Bienal como um espaço para a gente poder coroa toda a política do livro e da leitura, que a gente vem construindo no estado da Bahia”, disse ela, que está presente no evento.

Uma das iniciativas citadas pela ex-titular da SEC é a promoção de feiras literárias aos estudantes baianos. A ação rendeu à Bahia o título do estado “que mais investiu e investe na política do livro e da leitura”.

“Estar aqui hoje, nesse momento, experimentando isso, acompanhando os estudantes, vendo a alegria, faz muita diferença e me incentiva ainda mais”, concluiu a SEC.

Professores da rede estadual terão entrada gratuita na Bienal do Livro

Professores da rede estadual de ensino terão acesso gratuito à Bienal do Livro Bahia 2026. O benefício foi assegurado pelo Governo do Estado, por meio da SEC.

Para garantir o acesso sem custo, os profissionais do magistério precisam, obrigatoriamente, fazer o cadastro no site do evento (clique aqui).

A bienal ocupará o Centro de Convenções Salvador, entre 15 e 21 de abril, reunindo literatura, arte e conhecimento.

O tema desta edição é “Bahia - identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo” e a expectativa é a de atrair cerca de 120 mil visitantes ao espaço.

Quando Rowenna Brito deixou o cargo?

Rowenna deixou a pasta no último dia 2 deste mês, uma quarta-feira, para disputar o cargo de deputada estadual nas eleições de outubro. O afastamento dela do espaço foi anunciado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

A sua cadeira foi ocupada pela então chefe de gabinete, Luciana Menezes, que desde então está à frente das iniciativas da pasta.

Nova secretária da Educação ao lado do governador Jerônimo Rodrigues | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Pré-candidatura

Ao falar sobre a nova missão, a ex-SEC defendeu a sua pré-candidatura e lembrou que sobre a luta história para inserção da mulher na política.

“Política, historicamente, não é lugar de mulher. A minha pré-candidatura é para reafirmar que lugar de mulher é onde ela quiser, sobretudo, mulher professora da educação básica”, declarou.