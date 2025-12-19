BAHIA
Salvador passa por transformação na mobilidade em governos petistas
Obras do metrô e VLT avançam e mudam cara da cidade
Por Redação
Se dependesse da oposição que vive reclamando no ritmo do samba de uma nota só dos empréstimos governamentais que resultam em investimentos como o VLT, Salvador continuaria sendo motivo de piada nacional com “o metrô calça curta”, legado das gestões oposicionistas.
Foi preciso um novo modelo de gestão governamental voltado ao cuidado de gente e de uma nova Bahia para que, enfim, Salvador ganhasse um projeto de transporte urbano moderno e eficiente.
Wagner, Rui e Jerônimo. Esse trio revolucionou a mobilidade em Salvador com a implantação de mais de 40 quilômetros de metrô. E a história está só começando. O governador Jerônimo Rodrigues agora agrega mais um modal, o VLT, para tornar a qualidade de vida dos baianos ainda melhor.
Fruto da parceria Bahia/Brasil, com 40 quilômetros de trilhos e 42 estações e integração ao metrô, o VLT representa mais do que uma obra de infraestrutura.
“Simboliza um compromisso com uma cidade mais integrada, humana e socialmente justa, onde o transporte público é tratado como direito e instrumento de inclusão”, afirma o governador Jerônimo Rodrigues.
