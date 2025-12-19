Salvador passa por transformação na mobilidade em governos petistas

Governadores petistas mudam a cara da mobilidade urbana - Foto: Divulgação | GOVBA

Se dependesse da oposição que vive reclamando no ritmo do samba de uma nota só dos empréstimos governamentais que resultam em investimentos como o VLT, Salvador continuaria sendo motivo de piada nacional com “o metrô calça curta”, legado das gestões oposicionistas.

Foi preciso um novo modelo de gestão governamental voltado ao cuidado de gente e de uma nova Bahia para que, enfim, Salvador ganhasse um projeto de transporte urbano moderno e eficiente.

Wagner, Rui e Jerônimo. Esse trio revolucionou a mobilidade em Salvador com a implantação de mais de 40 quilômetros de metrô. E a história está só começando. O governador Jerônimo Rodrigues agora agrega mais um modal, o VLT, para tornar a qualidade de vida dos baianos ainda melhor.

Fruto da parceria Bahia/Brasil, com 40 quilômetros de trilhos e 42 estações e integração ao metrô, o VLT representa mais do que uma obra de infraestrutura.

“Simboliza um compromisso com uma cidade mais integrada, humana e socialmente justa, onde o transporte público é tratado como direito e instrumento de inclusão”, afirma o governador Jerônimo Rodrigues.