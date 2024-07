Ao Vivo: Safadão, Parangolé, Dan Valente e mais no São João da Bahia

Confira a transmissão ao vivo do A TARDE Play - Foto: Osvaldo Barreto/ Ag. A TARDE

A noite do Dia de São Pedro vai ferver no Parque de Exposições de Salvador. Isso porque se apresentam Pericles e Leonardo, Dan Valente, Wesley Safadão, Parangolé, entre outros artistas. E o Grupo A TARDE transmite os shows ao vivo através do Youtube do A TARDE Play.



Confira abaixo a ordem das apresentações:

- Pericles e Leonardo (18h)

- Larissa Marques

- Dan Valente

- Jow

- Iguinho e Lulinha

- Luana Matos

- Wesley Safadao

- Cícero Dantas

- Parangolé

- Me Siga

- Jeanne Lima

Confira a transmissão ao vivo do A TARDE Play:

