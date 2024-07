Fogos de artifício: saiba quais perigos e cuidados necessários ao usar

Saiba quais cuidados são necessários ao soltar fogos de artifício - Foto: Reprodução

Com a chegada do São João, se inicia também a temporada de utilização de fogos de artifício. No entanto, nem sempre os artefatos são utilizados de forma correta. Só neste mês, já foram registrados em Salvador diversos casos de guerra de fogos em bairros da cidade. O episódio mais recente ocorreu na quarta-feira, 19, na Avenida San Martin.

Práticas como essa são proibidas pois geram riscos de queimaduras e incêndio, conforme explica o tenente coronel do Corpo de Bombeiros da Bahia (CMBA), Marcos Moreira. "Essas guerras de fogos são de extremo perigo e fogem completamente da forma correta de manusear os artefatos. Essa ação pode incendiar um patrimônio, promover queimaduras e levar até a morte de alguém, a depender do caso. São artefatos que utilizam uma quantidade de pólvora maior. E atrelado a velocidade com que os fogos são lançados, pode causar um prejuízo grande", explicou.

Fogos de artifícos utilizados no São João | Foto: Reprodução

O tenente coronel Moreira, que também é coordenador de Análises de Projetos do Comando de Segurança Contra Incêndio, explica ainda que existem classificações para cada tipo de fogos. O primeiro passo para evitar acidentes é que sejam respeitadas as seguintes classificações:



- Classe A: São para crianças em geral. Não precisa de fonte de ignição para ser acionado e pode ser utilizado em casa.

- Classe B: São aquelas "chuvinhas" menores, que só precisam de uma fonte de ignição simples, como o isqueiro. Tanto a classe A e B são direcionadas para crianças e adolescentes.

- Classe C e D: Apenas para maiores de 18 anos. São fogos que já têm uma maior quantidade de pólvora e que devem ser utilizados apenas por adultos. São fogos que têm um alcance de até 50 metros.

Siga as intruções corretamente

O Corpo de Bombeiros orienta que é imprescindível seguir as instruções e nunca soltar os fogos na mão. O servidor público Cássio Barbosa não seguiu as orientações corretas e quase perdeu a mão a soltar uma bomba. Ele assume que não sabia manusear, mas decidiu se arriscar e, por pouco, não aconteceu uma tragédia.

"Estava em uma chácara reunido com amigos e familiares. Tinha uns fogos no local, mas ninguém estava a fim de soltar. Eu não sabia, mas me apresentei para soltar assim mesmo. Eu peguei dois fogos novos, coloquei um foguete enfiei um dentro do outro. Depois, segurei no [foguete] de baixo e acendi o de cima normalmente e fiquei lá aguardando. Em seguida, explodiram em cima de mim os dois juntos", contou.

Cássio narra ainda que o "ouvido ficou doendo com o barulho e logo em seguida todo mundo veio até a mim me socorrer. Fiquei desesperado com medo de perder minha mão. Acabei sofrendo queimaduras de 1º grau, bolhas foram criadas. Minha mão ficou preta de pólvora por dias. Foi um susto muito grande e para mim serviu de exemplo. Foi uma coisa que me deu muito medo, tanto que agora eu não quero nem saber de soltar fogos mais", contou em entrevista ao Portal A TARDE.



Cassio não sabe ao certo se foi um erro na hora do manuseio ou de fabricação. Nesse sentido, o CMBA recomenda:

- Comprar artefatos em locais licenciados

- Olhar todas a intruções do produto

- Verificar as informações obrigatórias na embalagem: a data de fabricação e validade, peso bruto, quantidade de pólvora e outros detalhes

"Um fator que tem que se preocupar é a qualidade do artifício. Existem fogos que são irregulares, que não certificados, que não têm garantia nenhuma do fabricante. Assim, a pessoa também não tem garantia na hora de utilizar. Não sabe se o produtor vai funcionar corretamente ou se ele vai estourar quando estiver acendendo. Por isso, é ideal que não se use fogos clandestinos, porque você não tem garantia nenhuma de como ele foi feito e qual a quantidade de pólvora que tem ali. Aqui em Salvador, só tem uma loja com a certificação do Corpo de Bombeiros. que é a Feira de Fogos, na Avenida Paralela".

Feira de fogos licenciada na Avenida Paralela | Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE

Tive uma queimadura, o que fazer?

No caso de queimaduras, deve-se lavar bem o local com água corrente e em temperatura ambiente. Caso tenha uma grande extensão, o ferido deve ser levado para a unidade de saúde mais próxima. "É importante que as pessoas não usem as receitas caseiras como passar manteiga, borra de café ou pasta de dente, pois podem agravar a situação".

As bolhas causadas pela queimadura também não devem ser estouradas, pois elas hidratam a área afetada e são uma proteção contra bactérias, já que sem elas, a lesão pode ficar exposta.

Checklist para soltar fogos no São João com segurança:

- Conferir o certificado de garantia do foguete;

- Não segurar os fogos com as mãos;

- Escolher áreas isoladas, ao ar livre e sem eletricidade para fazer o acionamento;

- Manusear sempre protegido com uma base própria ou com o suporte fornecido na embalagem;

-Posicionar o rojão em ponto fixo;

- Disparar um artefato de cada vez;

- Não tentar reacender fogos e sempre ter um recipiente de água para molhar os que falharem;

- Nunca associar bebida alcoólica ao uso de fogos;

- Nunca transportar fogos nos bolsos;

- Não realizar brincadeiras, como apontar o artefato para alguém ou colocar bombas em latas.