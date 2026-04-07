Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
Crise de saúde mental vivenciada por adolescentes

ALERTA

Saúde mental: o que está deixando adolescentes mais tristes na Bahia

Segundo o IBGE, quase 30% dos jovens baianos relatam tristeza frequente

Crise de saúde mental vivenciada por adolescentes - Foto Reprodução

Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email
Ane Catarine

Por Ane Catarine

07/04/2026 - 11:43 h | Atualizada em 08/04/2026 - 12:48

Siga o A TARDE no Google

Google icon

Vontade de desistir da vida, baixa autoestima, tristeza constante e cada vez mais solitários. Esse é o retrato da crise de saúde mental vivenciada por adolescentes de 13 a 17 anos na Bahia, conforme mostra o resultado da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento, divulgado no final de março, ouviu 118 mil jovens brasileiros em 2024. No recorte da Bahia, um dado preocupa: 29,4% dos adolescentes consultados afirmam se sentir tristes na maioria das vezes ou sempre.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Essa realidade atinge quase três em cada dez jovens e coloca a Bahia em 12º lugar na lista de maior prevalência de tristeza crônica no país.

Redes sociais: a grande vilã

Especialistas em saúde mental ouvidos pelo portal A TARDE chamam atenção para os efeitos das redes sociais na vida dos adolescentes. Embora não sejam por si só a causa da tristeza crônica, podem funcionar como um gatilho ou amplificador de sentimentos já existentes.

Isso acontece principalmente, segundo a psicóloga Natália Santana, pela tendência à comparação constante e, na maioria das vezes, irreal no ambiente digital.

Cada vez mais, meninos e meninas se comparam com vidas e belezas “perfeitas” que, na prática, são recortes editados e podem gerar sensação de inadequação, baixa autoestima e frustração.

“A adolescência é um período da vida com alta vulnerabilidade emocional, marcado por diversas mudanças biológicas, psicológicas e sociais. O uso excessivo de redes sociais, sem dúvidas, é um dos fatores que pode explicar o alto número de adolescentes com tristeza frequente na Bahia”, explicou.

Já a psicóloga infantojuvenil Alissa Oliveira alertou que as comparações feitas por adolescentes nas redes sociais também podem influenciar outros fatores sociais, que ajudam a explicar o dado alarmante da saúde mental.

“A violência e a falta de acesso a espaços de lazer e cultura também podem impactar o bem-estar emocional dos adolescentes. Geralmente, não é um fator isolado, mas o acúmulo dessas experiências que contribui para sentimentos persistentes de tristeza”, disse a especialista.

Outros fatores

De acordo com as psicólogas, outros fatores que podem explicar o sentimento de tristeza constante entre os adolescentes baianos são:

  • Dificuldades nas relações familiares
  • Pressão escolar
  • Experiências de bullying
  • Insegurança em relação ao futuro

Leia Também:

ECA Digital: veja principais pontos do novo decreto que protege crianças na internet
ECA Digital: Lula adia assinatura do decreto para revisar detalhes
Racismo impacta saúde mental e acende alerta entre especialistas
Vício em bets: Salvador planeja rede de apoio à saúde mental

Esse nível de tristeza pode evoluir?

A psicóloga Alissa afirmou que, quando a tristeza é frequente, ela pode evoluir para quadros mais graves de saúde mental, como depressão e transtornos de ansiedade.

Diante dessa realidade, ela alertou para alguns comportamentos que podem ser observados no dia a dia pelo responsável.

“A depressão nem sempre aparece apenas como tristeza, mas também como irritabilidade, isolamento social, queda no rendimento escolar, alterações no sono e no apetite, desinteresse por atividades antes prazerosas, uso de álcool e evasão escolar.”

Nesses casos, segundo ela, é necessário acompanhamento profissional.

Mas como diferenciar a tristeza?

Natália Santana explicou que a tristeza é uma emoção básica que, quando ocorre dentro da normalidade, costuma ser pontual e passageira. Além disso, essa tristeza está, geralmente, relacionada a situações específicas, como conflitos interpessoais ou frustrações.

“Por outro lado, a tristeza crônica se caracteriza por ser persistente, mais intensa e abrangente, não estando necessariamente ligada a um evento específico. Quando a tristeza deixa de ser transitória e passa a comprometer o funcionamento e o bem-estar, torna-se um sinal de alerta”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adolescentes ibge saúde mental

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Crise de saúde mental vivenciada por adolescentes
Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

Crise de saúde mental vivenciada por adolescentes
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Crise de saúde mental vivenciada por adolescentes
Play

Entenda como agia quadrilha que unia furtos a joalherias, golpes e tráfico

Crise de saúde mental vivenciada por adolescentes
Play

Operação contra tráfico na BA e RJ tem ação em condomínio de alto padrão em Salvador

x