Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA PELA PAZ

SEC lança sistema de monitoramento contra violência escolar na Bahia

Sistema digital estará disponível a partir da próxima semana

Redação

Por Redação

26/09/2025 - 16:51 h
Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC)
Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) -

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) intensifica sua atuação no Programa Bahia pela Paz, com um conjunto de medidas que fortalecem a prevenção da violência escolar.

Entre os destaques estão:

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • a contratação de 52 psicólogos 52 assistentes sociais, distribuídos nos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs);
  • a implementação do Protocolo de Apoio e Proteção Escolar (PAPE) no Sistema de Gestão Educacional da Bahia (SIGEDUC);
  • abertura das escolas nos finais de semana, por meio do Educa Mais Bahia, em parceria com os coletivos do programa.

“Nosso trabalho é preventivo e acolhedor, para que a escola seja um espaço seguro e de paz”, afirma a professora Margareth Passos, representante da SEC no comitê do Bahia pela Paz. Ela destaca, ainda, que o PAPE já foi finalizado e entregue, com a realização de treinamentos nos 27 NTEs. Agora, os gestores vão multiplicar as orientações para técnicos e professores, assegurando que toda a rede conheça os protocolos de prevenção e intervenção.

SIGEDUC

A partir da próxima semana, o sistema digital do SIGEDUC, que reúne informações da rede estadual, estará disponível para registrar e monitorar ocorrências em tempo real, permitindo análises detalhadas e respostas rápidas para evitar o agravamento das situações.

O sistema é considerado um marco nesta estratégia, pois dará mais precisão às intervenções e garantirá maior segurança para estudantes, famílias e comunidades em todo o Estado.

Rede de apoio e novas frentes

Outra frente de destaque é o Educa Mais Bahia, que ao manter escolas abertas nos finais de semana, oferece oficinas de arte, música e esportes, além de atividades culturais. A iniciativa, em parceria com os Coletivos do Bahia pela Paz, fortalece o vínculo entre escola, família e comunidade, ampliando as oportunidades de aprendizagem e criando alternativas para os jovens em territórios vulneráveis. “É fundamental envolver as famílias e os territórios neste processo, porque a paz se constrói coletivamente”, pontua Margareth.

Leia Também:

Quando abre Nova Rodoviária de Salvador? Estrutura já tem data de entrega
BYD receberá homenagem do Governo da Bahia, veja qual
Escolas públicas baianas podem passar a ter salas climatizadas
Professora é acusada de agredir crianças em creche de Salvador

Colaboração

O trabalho da SEC também alcança os 16 municípios prioritários do Bahia pela Paz, definidos pelos índices de violência:

  • Salvador
  • Feira de Santana
  • Camaçari
  • Simões Filho
  • Santo Antônio de Jesus
  • Dias D’Ávila
  • Valença
  • Juazeiro
  • Porto Seguro
  • Ilhéus
  • Eunápolis
  • Teixeira de Freitas
  • Lauro de Freitas
  • Vitória da Conquista
  • Barreiras.

Nesses territórios, a Secretaria atua em regime de colaboração, oferecendo apoio técnico para a criação de comitês intersetoriais e elaboração de protocolos locais, sempre respeitando a autonomia das redes municipais e particulares.

“O papel da SEC não é intervir, mas apoiar tecnicamente os municípios, compartilhando metodologias e experiências que possam fortalecer as ações locais”, explica Margareth.

O suporte inclui visitas, reuniões e formações para equipes técnicas, de modo a subsidiar a construção de planos de ação e a integração das redes de proteção. Já foram realizadas atividades em Dias D’Ávila e Camaçari. Os próximos encontros estão previstos para Jequié e Vitória da Conquista.

Com esse conjunto de iniciativas, a Secretaria da Educação consolida sua contribuição ao Programa Bahia pela Paz, promovendo uma política educacional que alia monitoramento, prevenção e acolhimento.

Bahia pela Paz

Programa estratégico do Governo da Bahia para prevenção e redução da violência letal, a iniciativa é voltada a jovens de 12 a 29 anos em situação de alta vulnerabilidade social.

Entre suas principais ações estão os Coletivos Bahia pela Paz, equipamentos de promoção de direitos humanos localizados em regiões densamente povoadas e com maiores índices de vulnerabilidade.

Os coletivos oferecem serviços integrados de educação, cultura, inserção no mercado de trabalho, atendimento psicossocial, acesso à cidadania e garantia de direitos, difundindo a cultura de paz entre as juventudes e suas famílias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia pela paz Educa Mais Bahia prevenção escolar protocolo de proteção escolar psicólogos na rede estadual SEC Bahia SIGEDUC violência nas escolas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC)
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC)
Play

Vídeo: empresário dono de hotéis na Chapada é preso por exploração sexual

Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC)
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC)
Play

Idosa é flagrada com quase 10 mil comprimidos de remédio abortivo

x