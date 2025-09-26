SEC lança sistema de monitoramento contra violência escolar na Bahia

Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) - Foto: Divulgação | SEC

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) intensifica sua atuação no Programa Bahia pela Paz, com um conjunto de medidas que fortalecem a prevenção da violência escolar.

Entre os destaques estão:

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

a contratação de 52 psicólogos 52 assistentes sociais, distribuídos nos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs);

a implementação do Protocolo de Apoio e Proteção Escolar (PAPE) no Sistema de Gestão Educacional da Bahia (SIGEDUC);

abertura das escolas nos finais de semana, por meio do Educa Mais Bahia, em parceria com os coletivos do programa.

“Nosso trabalho é preventivo e acolhedor, para que a escola seja um espaço seguro e de paz”, afirma a professora Margareth Passos, representante da SEC no comitê do Bahia pela Paz. Ela destaca, ainda, que o PAPE já foi finalizado e entregue, com a realização de treinamentos nos 27 NTEs. Agora, os gestores vão multiplicar as orientações para técnicos e professores, assegurando que toda a rede conheça os protocolos de prevenção e intervenção.

SIGEDUC

A partir da próxima semana, o sistema digital do SIGEDUC, que reúne informações da rede estadual, estará disponível para registrar e monitorar ocorrências em tempo real, permitindo análises detalhadas e respostas rápidas para evitar o agravamento das situações.

O sistema é considerado um marco nesta estratégia, pois dará mais precisão às intervenções e garantirá maior segurança para estudantes, famílias e comunidades em todo o Estado.

Rede de apoio e novas frentes

Outra frente de destaque é o Educa Mais Bahia, que ao manter escolas abertas nos finais de semana, oferece oficinas de arte, música e esportes, além de atividades culturais. A iniciativa, em parceria com os Coletivos do Bahia pela Paz, fortalece o vínculo entre escola, família e comunidade, ampliando as oportunidades de aprendizagem e criando alternativas para os jovens em territórios vulneráveis. “É fundamental envolver as famílias e os territórios neste processo, porque a paz se constrói coletivamente”, pontua Margareth.

Colaboração

O trabalho da SEC também alcança os 16 municípios prioritários do Bahia pela Paz, definidos pelos índices de violência:

Salvador

Feira de Santana

Camaçari

Simões Filho

Santo Antônio de Jesus

Dias D’Ávila

Valença

Juazeiro

Porto Seguro

Ilhéus

Eunápolis

Teixeira de Freitas

Lauro de Freitas

Vitória da Conquista

Barreiras.

Nesses territórios, a Secretaria atua em regime de colaboração, oferecendo apoio técnico para a criação de comitês intersetoriais e elaboração de protocolos locais, sempre respeitando a autonomia das redes municipais e particulares.

“O papel da SEC não é intervir, mas apoiar tecnicamente os municípios, compartilhando metodologias e experiências que possam fortalecer as ações locais”, explica Margareth.

O suporte inclui visitas, reuniões e formações para equipes técnicas, de modo a subsidiar a construção de planos de ação e a integração das redes de proteção. Já foram realizadas atividades em Dias D’Ávila e Camaçari. Os próximos encontros estão previstos para Jequié e Vitória da Conquista.

Com esse conjunto de iniciativas, a Secretaria da Educação consolida sua contribuição ao Programa Bahia pela Paz, promovendo uma política educacional que alia monitoramento, prevenção e acolhimento.

Bahia pela Paz

Programa estratégico do Governo da Bahia para prevenção e redução da violência letal, a iniciativa é voltada a jovens de 12 a 29 anos em situação de alta vulnerabilidade social.

Entre suas principais ações estão os Coletivos Bahia pela Paz, equipamentos de promoção de direitos humanos localizados em regiões densamente povoadas e com maiores índices de vulnerabilidade.

Os coletivos oferecem serviços integrados de educação, cultura, inserção no mercado de trabalho, atendimento psicossocial, acesso à cidadania e garantia de direitos, difundindo a cultura de paz entre as juventudes e suas famílias.