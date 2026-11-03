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Sete cidades da Bahia ficarão sem água nesta quarta-feira (4)

Embasa recomenda que a população economize a água armazenada nos reservatório

Leilane Teixeira
Por
Embasa reforça que o abastecimento será restabelecido gradativament
Embasa reforça que o abastecimento será restabelecido gradativament - Foto: Divulgação

Moradores de sete municípios da região sisaleira da Bahia terão o abastecimento de água temporariamente interrompido nesta quarta-feira, 4, a partir das 8h. Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a suspensão será necessária para a realização de serviços de manutenção preventiva no sistema.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no início da tarde do mesmo dia. No entanto, a normalização completa do fornecimento poderá levar até 24 horas após a retomada da operação.

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Veja as cidades afetadas

  • Barrocas
  • Biritinga
  • Conceição do Coité
  • Lamarão
  • Retirolândia
  • Serrinha
  • Teofilândia

Orientações aos moradores

A Embasa recomenda que a população economize a água armazenada nos reservatórios durante a interrupção, evitando atividades que possam ser adiadas.

A empresa reforça que o abastecimento será restabelecido gradativamente, podendo demorar mais para chegar a determinados imóveis.

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Tags

abastecimento de água Bahia Embasa região sisaleira

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