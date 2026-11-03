Sete cidades da Bahia ficarão sem água nesta quarta-feira (4)

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Moradores de sete municípios da região sisaleira da Bahia terão o abastecimento de água temporariamente interrompido nesta quarta-feira, 4, a partir das 8h. Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a suspensão será necessária para a realização de serviços de manutenção preventiva no sistema.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no início da tarde do mesmo dia. No entanto, a normalização completa do fornecimento poderá levar até 24 horas após a retomada da operação.

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Veja as cidades afetadas

Barrocas

Biritinga

Conceição do Coité

Lamarão

Retirolândia

Serrinha

Teofilândia

Orientações aos moradores

A Embasa recomenda que a população economize a água armazenada nos reservatórios durante a interrupção, evitando atividades que possam ser adiadas.

A empresa reforça que o abastecimento será restabelecido gradativamente, podendo demorar mais para chegar a determinados imóveis.