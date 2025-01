Suposto assaltante é espancado até a morte em Salvador

O espancamento aconteceu em plena via pública - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem foi brutalmente espancado até a morte por um grupo de homens na noite desta segunda-feira, 13, na Estrada do Matadouro, no bairro Águas Claras, em Salvador. Segundo informações preliminares, a vítima seria um suposto assaltante que estaria comentando crimes na região.

Imagens gravadas por testemunhas e que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o jovem é agredido com socos, chutes e golpes de capacete, até cair no chão. O espancamento aconteceu em plena via pública e foi presenciado por moradores da área.

Leia também:

>> Mulher perde R$ 5 milhões em golpe tendo romance com Brad Pitt falso

>> CCR estende horário de funcionamento do metrô para o jogo Bahia x Atlético

>> Homem é assassinado após discussão com pedreiro sobre telhado na Bahia

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h30, quando policiais do 22º BPM chegaram ao local e encontraram a vítima com sinais visíveis de espancamento. Imediatamente, o homem foi socorrido e levado para uma unidade de saúde local, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. As circunstâncias que levaram à agressão ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.



O caso segue sendo investigado, e a Polícia Civil tenta identificar os responsáveis pelo crime.