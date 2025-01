Mulher perde R$ 5 milhões em golpe tendo romance com Brad Pitt falso

Brad Pitt - Foto: Foto: AFP

Anne, uma mulher de 53 anos, foi vítima de um golpe envolvendo o uso de inteligência artificial, no qual acreditava estar vivendo um romance com o ator Brad Pitt. De acordo com informações do jornal Sud Ouest, a vítima estava atravessando um momento difícil em sua vida pessoal, com um relacionamento fracassado com um empresário milionário 19 anos mais velho.

O golpe começou em setembro de 2023, quando Anne recebeu uma mensagem no Instagram de “Jane Etta Pitt”, supostamente a mãe do ator. O golpista escreveu: “É de uma mulher como você que meu filho precisa”. Após essa mensagem inicial, o falso Brad Pitt seguiu com a fraude, enviando outra mensagem para Anne: “Olá, Anne. Minha mãe me falou muito sobre você. Gostaria de saber mais.”

O criminoso alegou estar com problemas de saúde graves e, ao longo de um ano, Anne começou a realizar depósitos para ele. Durante esse período, o golpista enviava poemas de amor e fotos manipuladas de Brad Pitt, com o objetivo de enganar ainda mais a vítima.

O golpe só foi desmascarado quando Anne viu fotos do verdadeiro Brad Pitt com sua nova namorada, Ines de Ramon, o que a trouxe de volta à realidade. Desesperada, ela procurou a polícia para denunciar o crime, e uma investigação foi iniciada em meados de 2024.