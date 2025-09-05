Menu
BAHIA
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Suspeito de tentar matar ex-sogra a facadas é preso em Salvador

Alef dos Santos Costa se apresentou no DHPP, na quinta-feira, 4, acompanhado de um familiar

Carla Melo

Por Carla Melo

05/09/2025 - 8:54 h | Atualizada em 05/09/2025 - 9:04
O homem foi identificado como Alef dos Santos Costa, de 31 anos
O homem foi identificado como Alef dos Santos Costa, de 31 anos -

O homem suspeito de tentativa de feminicídio e roubo contra a ex-sogra com nove golpes de faca no bairro de Sussuarana, foi preso na tarde desta quinta-feira, 4, após se apresentar no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), acompanhado por um familiar.

Na última terça-feira, 2, o homem, identificado como Alef dos Santos Costa, de 31 anos, que é ex-namorado da filha da vítima, foi até a casa da vítima para conversar e pedir que a ex-sogra intermediasse a conciliação entre o casal. Eles chegaram a almoçar juntos. Na sequência ele desferiu os golpes de faca na região do peito, barriga, ombro e rosto.

O homem fugiu do local com a chave da casa e o celular da vítima. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos. A mulher foi encaminhada para o Hospital do Subúrbio, em Paripe e estava em estado grave. A mulher continua internada no local com o quadro de saúde delicado, mas estável.

De acordo com a Polícia Civil, a medida judicial foi expedida por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/CMB). O suspeito realizou os exames legais e está custodiado à disposição do Poder Judiciário.O caso está sendo investigado para entender as circunstâncias do fato.

Suspeito já era investigado por homicídio

De acordo com informações do g1, o homem também é investigado por matar a facadas a ex-companheira Deisiane Rosa Barreto, de 32 anos, em 2020, na zona rural da cidade de Candeias, cidade na Região Metropolitana de Salvador. A vítima foi encontrada com o corpo parcialmente queimado, no distrito de Menino Jesus.

Na época, ele era monitorado com tornozeleira eletrônica por conta de uma medida protetiva solicitada por Deisiane.

