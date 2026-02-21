Temporal alaga plantação de melão e inunda casas na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Uma plantação inteira de melões ficou debaixo d’água após as fortes chuvas que atingiram Ribeira do Amparo, a 270 km de Salvador, na sexta-feira, 20. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram folhas e frutos cobertos por água barrenta.

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Ribeira do Amparo informou que equipes monitoram as áreas afetadas.

No município Cipó, a 256 km da capital baiana, as chuvas também provocaram alagamentos na sexta-feira. Imagens registraram veículos atravessando ruas tomadas pela água e casas inundadas.

No local, não há registros de desalojados ou desabrigados. A chuva cessou no início da noite, segundo a prefeitura, e a água escoou normalmente.

Alerta

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) alertou, por meio de mensagem, moradores de 95 municípios baianos situados em regiões com risco potencial de fortes chuvas.

Mais de 600 mil pessoas foram alcançadas, com orientações e o número 193, do Corpo de Bombeiros, para casos emergenciais.