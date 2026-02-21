Menu
FORTES CHUVAS

Temporal alaga plantação de melão e inunda casas na Bahia

Casos ocorreram nos municípios de Ribeira do Amparo e Cipó

Ane Catarine

Por Ane Catarine

21/02/2026 - 18:11 h

Estragos provacados pela chuva
Estragos provacados pela chuva -

Uma plantação inteira de melões ficou debaixo d’água após as fortes chuvas que atingiram Ribeira do Amparo, a 270 km de Salvador, na sexta-feira, 20. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram folhas e frutos cobertos por água barrenta.

Confira:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Alex Torquato (@amor.pela.roca.ofc)

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Ribeira do Amparo informou que equipes monitoram as áreas afetadas.

No município Cipó, a 256 km da capital baiana, as chuvas também provocaram alagamentos na sexta-feira. Imagens registraram veículos atravessando ruas tomadas pela água e casas inundadas.

Veja:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Gildeao Santos (@santosgildeao)

No local, não há registros de desalojados ou desabrigados. A chuva cessou no início da noite, segundo a prefeitura, e a água escoou normalmente.

Alerta

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) alertou, por meio de mensagem, moradores de 95 municípios baianos situados em regiões com risco potencial de fortes chuvas.

Mais de 600 mil pessoas foram alcançadas, com orientações e o número 193, do Corpo de Bombeiros, para casos emergenciais.

Tags:

Bahia Chuva Cipó ribeira do amparo temporal

