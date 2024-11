Tenente baleado após reagir a assalto na Bahia recebe alta hospitalar

Vítima estava internada no Hospital Metropolitano - Foto: Carol Garcia / GOVBA

O tenente do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar (BOPE), baleado ao reagir a uma tentativa de assalto em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, no dia 27 de outubro, recebeu alta hospitalar no domingo, 3. Ele estava internado no Hospital Metropolitano, após ser atingido na perna e na barriga.

De acordo com apuração da TV Bahia, o militar necessitou de cirurgia e ficou na UTI sob observação. A corporação informou que prestou apoio ao policial e sua família.

De acordo com as Polícias Civil e Militar, dois homens tentaram roubar a moto do tenente, que atirou e atingiu um dos suspeitos. O caso aconteceu na Rua I, na região do Conjunto CIA I. Ainda segundo a polícia, o suspeito baleado foi levado para o Hospital Municipal de Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos. O comparsa dele fugiu e é procurado.

O policial foi abordado quando estava a caminho do trabalho para reforçar as equipes de segurança que atuaram no domingo nas eleições de segundo turno da cidade de Camaçari, também na região metropolitana.

A ocorrência foi registrada na 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho, que vai investigar as circunstâncias do crime.