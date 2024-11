TJBA apresenta projeto de sustentabilidade à diretoria da AMB

Visita institucional antecedeu apresentação na 1ª Conferência Internacional para a Sustentabilidade no Sistema de Justiça - Foto: Divulgação

A desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), realizou uma visita institucional à sede da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), na última quarta-feira, 23, quando apresentou um projeto de sustentabilidade desenvolvido no Núcleo Socioambiental do TJBA, que lidera desde 2016.

Leia mais

>> TJ-BA anuncia mudança em sistema eletrônico de processos; OAB-BA reage

>> CNJ e Bahia firmam acordo histórico para extinção de execuções fiscais

>> Crianças com poucas chances de adoção podem ser apadrinhadas através de projeto

"Nos últimos rankings de sustentabilidade, o TJBA avançou dez posições, consolidando-se como tribunal de grande porte, com um índice de desenvolvimento sustentável de 100%, além de promover mais transparência", destacou a desembargadora.

Entre as ações implementadas pelo Tribunal, que contribuíram para esse avanço, estão a coleta seletiva de resíduos sólidos, a substituição de lâmpadas convencionais por LED, além de uma economia significativa de mais de R$ 2 milhões em água e energia.

Na 1ª Conferência Internacional para a Sustentabilidade no Sistema de Justiça, realizada nesta semana no Conselho de Justiça Federal (CJF), a magistrada também apresentou um dos principais projetos do TJBA: hortas comunitárias nas áreas do Tribunal. A iniciativa já produziu mais de duas toneladas de alimentos, doados para creches e instituições filantrópicas.

As cinco hortas estão localizadas no estacionamento superior do Tribunal, ocupando uma área de 3.000 m², onde são cultivados coentro, couve, alface, quiabo, jiló, mandioca, abóbora e banana. "Esse é um trabalho coletivo que busca melhorar a vida no planeta e a qualidade de vida dos servidores", enfatizou a desembargadora.