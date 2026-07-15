Trabalhador é queimado vivo em explosão de alojamento em fazenda na Bahia

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O Ministério Público do Trabalho da Bahia (MPT-BA) abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de um trabalhador durante uma explosão em um alojamento de uma fazenda no município de Barreiras, no oeste baiano.

O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 15, no assentamento Santa Rita, localizado na zona rural da cidade. A explosão provocou um incêndio no imóvel e deixou a estrutura parcialmente destruída, com pontos de desabamento registrados.

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Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foram acionadas por volta das 2h para combater as chamas. Após o controle do incêndio, os militares encontraram o corpo da vítima no local.

A suspeita inicial é de que o acidente tenha relação com a presença de gás no alojamento. De acordo com os bombeiros, havia um forte cheiro do produto no ambiente e botijões foram encontrados no imóvel. Uma perícia será realizada para apontar a causa da explosão.

Além de esclarecer as circunstâncias da morte, o MPT-BA informou que a investigação também vai avaliar se as regras de segurança do trabalho estavam sendo seguidas no local e se serão necessárias medidas para prevenir novos acidentes.