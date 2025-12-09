Trabalhador morre após despencar em cisterna de mais de 20 metros

Durante a descida, um dos cabos de aço utilizados para o acesso se rompeu - Foto: Reprodução redes sociais

Um homem de 58 anos morreu após cair dentro de uma cisterna na tarde de segunda-feira, 8, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A vítima foi identificada como Carlos Luiz de Jesus Nunes, profissional experiente que atuava há vários anos na construção desse tipo de estrutura.

De acordo com informações da Polícia Civil, Carlos tinha encerrado sua jornada de trabalho quando decidiu retornar ao interior da cisterna para recolher alguns materiais que havia esquecido. Durante a descida, um dos cabos de aço utilizados para o acesso se rompeu, fazendo com que ele despencasse de uma altura superior a 20 metros.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Resgate

Moradores que presenciaram o acidente acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros. As equipes iniciaram o resgate, mas ao chegarem ao local constataram que o trabalhador já não apresentava sinais vitais. A retirada do corpo exigiu uma operação delicada e durou cerca de três horas, devido à profundidade e às condições do espaço confinado.

O corpo de Carlos Luiz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista. Até o momento, não há informações sobre os horários de velório e sepultamento.