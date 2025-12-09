Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Trabalhador morre após despencar em cisterna de mais de 20 metros

Vítima foi identificada como Carlos Luiz, de 58 anos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

09/12/2025 - 17:22 h
Durante a descida, um dos cabos de aço utilizados para o acesso se rompeu
Durante a descida, um dos cabos de aço utilizados para o acesso se rompeu -

Um homem de 58 anos morreu após cair dentro de uma cisterna na tarde de segunda-feira, 8, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A vítima foi identificada como Carlos Luiz de Jesus Nunes, profissional experiente que atuava há vários anos na construção desse tipo de estrutura.

De acordo com informações da Polícia Civil, Carlos tinha encerrado sua jornada de trabalho quando decidiu retornar ao interior da cisterna para recolher alguns materiais que havia esquecido. Durante a descida, um dos cabos de aço utilizados para o acesso se rompeu, fazendo com que ele despencasse de uma altura superior a 20 metros.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Reviravolta? Justiça da Bahia anula júri que absolveu Iuri Sheik
Alba aprova projeto que altera valores de contribuição do Planserv
Irmãos gêmeos são presos por homicídio e roubo de moto na Bahia

Resgate

Moradores que presenciaram o acidente acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros. As equipes iniciaram o resgate, mas ao chegarem ao local constataram que o trabalhador já não apresentava sinais vitais. A retirada do corpo exigiu uma operação delicada e durou cerca de três horas, devido à profundidade e às condições do espaço confinado.

O corpo de Carlos Luiz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista. Até o momento, não há informações sobre os horários de velório e sepultamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Bahia corpo de bombeiros Fatalidade interior da bahia Polícia resgate trabalhador vitória da conquista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Durante a descida, um dos cabos de aço utilizados para o acesso se rompeu
Play

Engarrafamento tira paciência de motoristas na Linha Verde

Durante a descida, um dos cabos de aço utilizados para o acesso se rompeu
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Durante a descida, um dos cabos de aço utilizados para o acesso se rompeu
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Durante a descida, um dos cabos de aço utilizados para o acesso se rompeu
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

x