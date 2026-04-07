Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CLT

Trabalhadores da Bahia têm direito a 3 dias de folga para exames; entenda regras

Secretário do Trabalho comentou os efeitos da nova regra no estado

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

07/04/2026 - 12:44 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital -

Entrou em vigor nesta segunda-feira, 6, a nova lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que garante até três dias de folga remunerada por ano para a realização de exames preventivos. A medida é vista como um avanço importante para a classe trabalhadora, pelo secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), Augusto Vasconcelos, que comentou em entrevista ao portal A TARDE, os efeitos da nova regra no estado.

Segundo ele, a legislação fortalece o acesso à saúde, especialmente para trabalhadores que enfrentam jornadas mais longas e têm dificuldade de buscar atendimento médico.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Essa lei assegura que os trabalhadores possam se ausentar do serviço para cuidar da própria saúde. Isso fortalece a classe trabalhadora, especialmente quem está em jornadas mais exaustivas e não tem tempo de ir ao médico”, afirmou.

O que diz a nova lei?

A nova legislação determina que os empregadores devem informar formalmente os funcionários sobre o direito de se ausentar para realizar exames preventivos. A exigência foi incluída no artigo 473 da CLT e busca garantir que os trabalhadores tenham conhecimento do benefício.

Com a mudança, o trabalhador poderá faltar ao serviço por até três dias a cada 12 meses, sem prejuízo do salário, para a realização de exames relacionados à prevenção de doenças como câncer de mama, colo do útero, próstata e infecções como o HPV.

Impacto na Bahia

De acordo com o secretário, a medida deve ter impacto significativo na Bahia, onde parte da população enfrenta dificuldades de acesso a serviços de saúde, muitas vezes por conta da rotina de trabalho.

“Aqui no estado já existem campanhas importantes de prevenção, como para câncer de mama, colo do útero e próstata, mas muitas pessoas não conseguem participar por causa do trabalho. Com essa lei, isso tende a mudar”, explicou.

Ele destacou ainda que a medida dialoga com ações já realizadas, como feiras de saúde e ampliação do acesso a exames preventivos.

Leia Também:

Saúde mental: o que está deixando estudantes mais tristes na Bahia
Prazo está acabando: veja como regularizar seu título de eleitor na Bahia
Estudantes acionam MPF para barrar licitação de R$ 30 milhões da UFBA

Trabalhador precisa comprovar exames

A nova legislação determina que o trabalhador pode se ausentar por até três dias, sem necessidade de que sejam consecutivos. No entanto, será preciso comprovar a realização dos exames por meio de atestado ou declaração de comparecimento.

O secretário reforça que o direito é obrigatório e deve ser respeitado pelas empresas.

“Não é uma faculdade, é uma obrigação. Caso o empregador se recuse, o trabalhador pode procurar sindicatos ou o Ministério Público do Trabalho para garantir esse direito”, afirmou.

Benefícios também para empresas

Para o gestor, a medida também pode trazer vantagens para os empregadores, ao reduzir afastamentos prolongados por problemas de saúde.

“Quando há diagnóstico precoce, o tratamento é mais simples e o tempo de afastamento tende a ser menor. Isso também beneficia as empresas, com mais produtividade e menos interrupções”, avaliou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

CLT Exames lei trabalhadores

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carteira de trabalho digital
Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

Carteira de trabalho digital
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Carteira de trabalho digital
Play

Entenda como agia quadrilha que unia furtos a joalherias, golpes e tráfico

Carteira de trabalho digital
Play

Operação contra tráfico na BA e RJ tem ação em condomínio de alto padrão em Salvador

x