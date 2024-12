Traficantes do BDM morrem em confronto com a PETO na RMS

- Foto: Divulgação

Dois integrantes do Bonde do Maluco (BDM) morreram durante uma troca de tiros com policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) na localidade conhecida como Manguezal, em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador.

As vítimas foram identificadas como Andrey Jânio dos Santos e Luan Silva, conhecido como Luan Galego. Ambos eram integrantes da facção criminosa, com forte atuação na região.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes realizavam uma operação que tinha como objetivo desarticular o tráfico de drogas na área, ligado ao traficante Luan Santana. Santana, que já possui mandado de prisão em aberto, é considerado um dos principais líderes do tráfico na região e se encontra foragido da Justiça.

A ação policial se intensificou quando os suspeitos, ao perceberem a aproximação da polícia, iniciaram uma série de disparos em direção aos agentes. Andrey e Luan foram socorridos e levados ao Hospital Municipal, mas não resistiram aos ferimentos.