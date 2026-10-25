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Trânsito trava na BR-325 após acidente entre ciclista e ônibus

O portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal

Evellyn Teixeira
Por
Um acidente envolvendo um ciclista e um ônibus de viagem provocou congestionamento na BR-325
Um acidente envolvendo um ciclista e um ônibus de viagem provocou congestionamento na BR-325 - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um acidente envolvendo um ciclista e um ônibus de viagem provocou congestionamento na BR-325 na tarde deste domingo, 25.

A ocorrência deixou o trânsito lento no trecho, causando transtornos aos motoristas que passavam pela rodovia.

PRF ainda não informou detalhes

O portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter informações sobre o acidente, mas não havia recebido retorno até a última atualização desta matéria.

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Até o momento, não há informações confirmadas sobre as circunstâncias da colisão nem sobre o estado de saúde do ciclista.

Confira o vídeo:

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Bahia br 324

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