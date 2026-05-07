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TERRA TREMEU

Tremor de terra é registrado em cidade do interior da Bahia

Abalo sísmico de magnitude 2,1 foi identificado pela Rede Sismográfica Brasileira

Andrêzza Moura
Por

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Tremor ocorreu na tarde da terça-feira, 5
Tremor ocorreu na tarde da terça-feira, 5 - Foto: Laboratório Sismológico da UFRN

Um tremor de terra de baixa intensidade foi detectado no município de Serrinha, no nordeste da Bahia, nesta terça-feira, 5. O evento sísmico, de magnitude 2,1, foi registrado às 14h50 - horário de Brasília -, e identificado por estações da Rede Sismográfica Brasileira.

O alerta foi divulgado pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), instituição responsável pelo monitoramento da atividade sísmica em todo o Nordeste.

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Apesar do registro técnico, não há relatos de que o abalo tenha sido sentido por moradores da região, o que é comum em tremores dessa intensidade.

Segundo informações do laboratório, os dados ainda são preliminares e podem sofrer ajustes conforme novas análises forem realizadas.

O órgão reforçou ainda que mantém vigilância constante sobre diferentes tipos de eventos geológicos, incluindo tremores naturais e ocorrências provocadas por atividades humanas, como explosões ou impactos de objetos que entram na atmosfera.

Este não é um caso isolado na Bahia. No início de maio, outro tremor semelhante, também de magnitude 2,1, foi registrado no município de Nordestina, no sertão baiano.

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Conforme especialistas, pequenos abalos como esses fazem parte da dinâmica natural da crosta terrestre e são relativamente frequentes no Brasil, embora quase sempre passem despercebidos pela população.

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Tags:

abalo sísmico serrinha tremor de terra

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