Tremor de terra é registrado em cidade do interior da Bahia

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Tremor ocorreu na tarde da terça-feira, 5 - Foto: Laboratório Sismológico da UFRN

Um tremor de terra de baixa intensidade foi detectado no município de Serrinha, no nordeste da Bahia, nesta terça-feira, 5. O evento sísmico, de magnitude 2,1, foi registrado às 14h50 - horário de Brasília -, e identificado por estações da Rede Sismográfica Brasileira.

O alerta foi divulgado pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), instituição responsável pelo monitoramento da atividade sísmica em todo o Nordeste.

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Apesar do registro técnico, não há relatos de que o abalo tenha sido sentido por moradores da região, o que é comum em tremores dessa intensidade.

Segundo informações do laboratório, os dados ainda são preliminares e podem sofrer ajustes conforme novas análises forem realizadas.

O órgão reforçou ainda que mantém vigilância constante sobre diferentes tipos de eventos geológicos, incluindo tremores naturais e ocorrências provocadas por atividades humanas, como explosões ou impactos de objetos que entram na atmosfera.

Este não é um caso isolado na Bahia. No início de maio, outro tremor semelhante, também de magnitude 2,1, foi registrado no município de Nordestina, no sertão baiano.

Conforme especialistas, pequenos abalos como esses fazem parte da dinâmica natural da crosta terrestre e são relativamente frequentes no Brasil, embora quase sempre passem despercebidos pela população.