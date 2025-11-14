Tremores atingem cidades da Bahia; veja o que os sensores descobriram

Jacobina e Ipiaú registraram tremores durante a semana - Foto: Reprodução

Entre a segunda-feira, 10, e a quinta-feira, 13, os municípios de Ipiaú, no sul da Bahia, e Jacobina, no extremo norte do estado, registraram uma sequência de tremores de baixa magnitude, segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Todos de baixa magnitude, imperceptíveis para a população, mas suficientes para movimentar os instrumentos de monitoramento.

A cidade de Ipiaú registrou dois tremores em poucas horas, nesta quinta-feira, 13. O primeiro evento aconteceu às 10h44, com magnitude 2.1 mR. Já um segundo abalo aconteceu pouco mais de duas horas depois, às 12h51, desta vez de 2.3 mR.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já em Jacobina a série de tremores teve início na madrugada da segunda-feira, 10, às 3h36, com um abalo de 1.7 mR. Na terça-feira, 11, foram registrado três eventos sísmicos em menos de meia hora: às 17h43 – 1.3 mR, 17h53 – 2.2 mR e 18h11 – 1.7 mR. Na quarta-feira, 12, a atividade prosseguiu e os sensores detectaram um novo tremor de 1.5 mR.

Apesar da frequência dos registros, os pesquisadores destacam que não há riscos para os moradores. Nenhum dos abalos provocou danos materiais ou foi sentido pela população. Embora leves. os eventos, ajudam a mapear o comportamento geológico da região e reforçam a importância da vigilância contínua feita pelos laboratórios sismológicos.

Monitoramento constante

A Bahia costuma registrar atividades sísmicas de baixa intensidade, especialmente em áreas como o Recôncavo, o norte e o Médio Rio de Contas. A atualização constante dos dados permite identificar padrões e compreender melhor a dinâmica subterrânea do estado.