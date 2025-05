Três hospitais baianos tem UTIs aprovadas por certificado nacional

Gestores das unidades São Rafael, Aliança e Cardiopulmonar, hospitais Rede D'Or que conquistaram certificação nacional. - Foto: Divulgação | Acervo Rede D’Or

Três hospitais da Bahia conquistaram os certificados de qualidade da Epimed Solutions, que é referência nacional em avaliação de desempenho e segurança em unidades de terapia intensiva (UTIs). Os hospitais em questão são Aliança, Cardio Pulmonar e São Rafael.

As certificações UTI Eficiente e Top Performer fazem parte do programa "UTIs Brasileiras", desenvolvido em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) desde 2016, que avalia indicadores como taxa de mortalidade, tempo de internação, uso racional de recursos e adesão a protocolos assistenciais.

O diretor da Rede D’Or Regional Bahia, Rafael Vita, reforça o papel importante do corpo clínico e gestores na renovação desta conquista. "Essa certificação reforça nosso compromisso com a excelência assistencial e a segurança do paciente. É o resultado do trabalho incansável de nossas equipes multidisciplinares e do investimento contínuo em inovação e qualidade. Seguimos firmes na missão de oferecer o melhor cuidado intensivo do Brasil aos nossos pacientes."