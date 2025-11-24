Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INCRÍVEL?

Tronox investe em limpeza de imagem enquanto espera perícia de novo TAC

Advogados da empresa entregaram ao MP na última segunda-feira, 17, proposta para novo acordo

Alan Rodrigues

Por Alan Rodrigues

24/11/2025 - 19:50 h
Faixa colocada em passarela na estrada do coco causa revolta em moradores que acusam Tronox de causar doenças graves
Faixa colocada em passarela na estrada do coco causa revolta em moradores que acusam Tronox de causar doenças graves -

Na passarela erguida sobre a estrada do coco uma faixa chama a atenção e causa revolta entre os moradores de comunidade de Areias. A Tronox, indústria de pigmentos instalada à margem da estrada do coco (BA 099), em frente a Areias, celebra a conquista de um prêmio que a coloca como “lugar mais incrível para trabalhar”.

“Dá até nojo ler isso, enquanto ela recebe troféu nós estamos aqui sofrendo”, diz dona Lúcia, vítima de pneumonia crônica atribuída à inalação de gases emitidos pela fábrica ao longo de mais de cinco décadas. Uma fumaça branca, com cheiro de enxofre, que marca gerações de moradores de Areias.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Fumaça entrando garganta, olhos ardendo, essa empresa tem que ser demolida, tem que sair daí”, protesta Maria José, outra que alega ser vítima dos efeitos da poluição, que não se restringem à contaminação do ar.

Dezenas de moradores relatam problemas renais, cardíacos, além de uma incidência anormal de câncer, atribuídos ao consumo de água de cisterna, supostamente contaminada por rejeitos de metal pesado lançados pela Tronox no subsolo do seu entorno.

Leia Também:

STJ encurta caminho para responsabilizar Tronox por doenças em Areias
Tronox: empresa é responsável por passivo ambiental, diz advogado
“Hoje não daria autorização para a Tronox se instalar naquele lugar"
Tronox: Moradores de Areias se organizam e cobram gastos com saúde

Aditivo ao TAC

Laudos produzidos pela Central de Apoio Técnico (CEAT) do Ministério Público Estadual (MPE) atestaram altas concentrações de metais pesados no lençol freático de Areias, evidenciando o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2012 para conter o lançamento de resíduos tóxicos pela empresa.

No último dia 17, advogados contratados pela Tronox, em substituição aos representantes que até então defendiam seus interesses, enviaram documento volumoso ao promotor Luciano Pitta, responsável pelo inquérito que apura o descumprimento do TAC, para embasar um aditivo ao termo de acordo.

O principal objetivo é evitar a execução do TAC, cujo valor inicial da multa está fixado em R$ 1 milhão, e acordar novas metas e procedimentos para cessar a poluição e promover a descontaminação da área, sem prejuízo das ações da reparação que possa ser devida aos moradores de Areias atingidos por doenças promovidas pela exposição às substâncias tóxicas, como alegam os integrantes de ação coletiva que tramita há quase 20 anos na justiça baiana.

O promotor encaminhou a proposta ao CEAT e pediu urgência na avaliação para poder avançar na elaboração de um novo TAC. Um consultor, com vasta experiência em reparação de danos ambientais, foi procurado pela Tronox e deverá se reunir com os peritos para agilizar o parecer.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

comunidade Areias metais pesados poluição saúde pública tac Tronox

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Faixa colocada em passarela na estrada do coco causa revolta em moradores que acusam Tronox de causar doenças graves
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Faixa colocada em passarela na estrada do coco causa revolta em moradores que acusam Tronox de causar doenças graves
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Faixa colocada em passarela na estrada do coco causa revolta em moradores que acusam Tronox de causar doenças graves
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Faixa colocada em passarela na estrada do coco causa revolta em moradores que acusam Tronox de causar doenças graves
Play

Ventania provoca redemoinho no oeste da Bahia; veja

x