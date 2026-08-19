Tudo fechado: Salvador terá paralisação de bancários nesta quinta-feira (20)

Agências de bancos públicos e privados devem ter o atendimento afetado em Salvador nesta quinta-feira, 20, quando bancárias e bancários de todo o país realizam uma paralisação nacional de 24 horas. Na capital baiana, a mobilização terá piquete em frente à agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Estados Unidos.

A paralisação faz parte da Campanha Nacional dos Bancários 2026 e foi aprovada em assembleias realizadas pela categoria. O movimento ocorre em meio ao impasse nas negociações com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), que, segundo os trabalhadores, ainda não apresentou uma proposta considerada adequada.

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Proposta de reajuste é rejeitada pela categoria

Entre as propostas apresentadas pela Fenaban está a possibilidade de estabelecer reajustes diferentes de acordo com a faixa salarial, além do congelamento do piso de ingresso. A proposta foi rejeitada por 97% dos aproximadamente 50 mil bancários e bancárias que participaram das assembleias.

Segundo a categoria, a negociação ocorre enquanto o setor financeiro registra sucessivos resultados positivos. Os trabalhadores também relatam aumento da pressão por metas, sobrecarga de trabalho, adoecimento e insegurança provocada pelas transformações e reestruturações no sistema bancário.

Além do reajuste para recompor as perdas salariais e da busca por aumento real, os bancários reivindicam a valorização dos pisos e de outras verbas, melhores condições de trabalho, combate às metas consideradas abusivas e ao assédio, além de medidas de proteção à saúde e manutenção de direitos.

Paralisação pode aumentar pressão nas negociações

A mobilização desta quinta-feira terá duração de 24 horas e pretende pressionar a Fenaban por avanços nas negociações. De acordo com a categoria, caso não haja uma mudança considerada efetiva nas propostas apresentadas, novas ações poderão ser realizadas.

Em Salvador, o piquete previsto para a agência do Banco do Brasil na Avenida Estados Unidos será uma das ações da mobilização. A categoria afirma que a paralisação ocorre porque, até o momento, não houve apresentação de uma proposta salarial considerada satisfatória.

Os bancários também contestam a possibilidade de congelamento do piso de ingresso e de redução dos valores de vale-alimentação e vale-refeição em cidades e estados menores.