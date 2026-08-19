Aviões passam por reforma e ganham mais espaço, Wi-Fi e novos assentos

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A WestJet concluiu a modernização do interior de aeronaves que chegaram à companhia após as incorporações das frotas da Swoop e da Sunwing. Os aviões, antes configurados apenas com assentos de Classe Econômica, agora contam com novas opções de acomodação, maior área de conforto e Wi-Fi.

A mudança encerra uma etapa do projeto de padronização dos produtos oferecidos nos aviões de corredor único da companhia aérea canadense.

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Aviões ganham Classe Premium e novos recursos

As aeronaves reformadas passaram a oferecer assentos de Classe Premium e uma área ampliada de Extended Comfort, categoria destinada aos passageiros que buscam mais espaço durante o voo.

Os interiores também receberam recursos voltados à praticidade, como encostos de cabeça com quatro posições de ajuste, suportes individuais para celulares e tablets instalados nos encostos, entradas para carregamento e ganchos para casacos.

A conectividade a bordo também foi incorporada aos aviões, com serviço de Wi-Fi fornecido pela TELUS.

Segundo Samantha Taylor, vice-presidente executiva do Grupo e diretora de Experiência do Cliente da WestJet, a uniformização da frota deve facilitar a operação e tornar mais previsível a experiência dos passageiros.

Boeing 737 também passou por mudança

Outro trabalho realizado pela companhia envolveu os Boeing 737 que estavam operando temporariamente com 180 lugares.

A configuração foi alterada para 174 assentos, aumentando o espaçamento disponível no interior e acompanhando a modernização dos equipamentos. A conclusão do projeto ocorreu em meados de junho, antes do cronograma inicialmente previsto para o outono.

Modernização da frota continua até 2027

A WestJet ainda prevê novas etapas de padronização dos aviões tradicionais de fuselagem estreita. O próximo ciclo está programado para começar em setembro de 2027 e deverá seguir até o fim daquele ano.

Em 2026, aproximadamente 14 Boeing 737-800 serão contemplados pelo trabalho, segundo informações do Aviacionline.

Paralelamente às mudanças no interior, a empresa também está renovando a pintura externa dos aviões. A previsão é concluir até o fim de 2026 a aplicação da identidade visual atual da companhia em toda a frota, marcada pelas cores azul-marinho e verde-água.