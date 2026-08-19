Correios começam a entregar compras de lojas do Paraguai diretamente no Brasil

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Os consumidores brasileiros ganharam uma nova opção para comprar produtos diretamente de lojas do Paraguai. Os Correios passaram a operar um modelo de entrega internacional que permite que pedidos feitos em plataformas de varejistas de Ciudad del Este sejam enviados diretamente para endereços no Brasil.

A iniciativa integra a expansão dos serviços de logística internacional da estatal e começou a funcionar com a participação de lojas paraguaias como Cellshop e New Zone Importados. Com o novo sistema, os estabelecimentos podem realizar vendas online para clientes brasileiros, enquanto a entrega fica sob responsabilidade dos Correios.

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Na prática, o consumidor realiza a compra no site da loja paraguaia e a encomenda é encaminhada para o fluxo postal internacional. Depois de chegar ao Brasil e passar pela liberação aduaneira, o pacote entra na rede de distribuição dos Correios e segue até o endereço informado pelo comprador.

O serviço permite o rastreamento das encomendas e aceita pacotes de até 30 kg. Após a entrada no território brasileiro, a entrega passa a seguir o fluxo doméstico utilizado pelos Correios, diminuindo a necessidade de intermediários responsáveis pela logística na região de fronteira.

A operação também segue as regras do programa Remessa Conforme, da Receita Federal, que estabelece como são tributadas as compras internacionais realizadas por meio de comércio eletrônico.

Apesar da nova modalidade de entrega, os produtos continuam sujeitos às normas brasileiras de importação. Nas compras de até US$ 50 feitas de empresas cadastradas no programa, não há cobrança do imposto de importação federal, mas permanece a incidência de ICMS, cuja alíquota varia entre 17% e 20%.

Para encomendas acima de US$ 50, a cobrança inclui imposto de importação de 60%, com desconto de US$ 30, além do ICMS estadual. Para definir os valores dos tributos, é considerado o custo total da operação, incluindo o preço do produto, o frete e o seguro.