Turista de BH morre em praia do Extremo Sul da Bahia | A TARDE

Um turista de Belo Horizonte (Minas Gerais), identificado como Paulo Roberto Parreira Guimarães, de 72 anos, morreu nesta quinta-feira (25) após se sentir mal enquanto nadava na Praia de Araçaípe, no distrito de Arraial da d'Ajuda, em Porto Seguro.

De acordo com relatos de banhistas presentes no local, Paulo Roberto estava nadando no mar quando, de repente, perdeu a consciência. Imediatamente, um grupo de pessoas o retirou da água e iniciou manobras de ressuscitação cardiopulmonar enquanto aguardava a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ao chegarem ao local, os socorristas do Samu realizaram os primeiros atendimentos e transportaram o idoso para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Porto Seguro. No entanto, Paulo Roberto não resistiu e chegou à UPA já sem vida.

Familiares do turista informaram que ele tinha histórico de problemas cardíacos, o que pode ter sido a causa da morte súbita. O corpo de Paulo Roberto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame necroscópico, que deverá determinar a causa exata da morte.