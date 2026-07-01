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2 DE JULHO

Vai viajar no feriadão? Veja fluxo esperado nas rodovias baianas

Sistema BA-093 deve concentrar o maior volume de tráfego

Victoria Isabel
Por
BA-099
BA-099 - Foto: CLN / Divulgação

O feriado da Independência da Bahia, celebrado em 2 de julho, deve provocar um aumento significativo no fluxo de veículos nas rodovias administradas pelas concessionárias Bahia Norte (Sistema BA-093) e Litoral Norte (BA-099). A expectativa é de aproximadamente 600 mil veículos entre os dias 1º e 6 de julho.

BA-099 deve receber 168,5 mil veículos

Na BA-099, sob gestão da Concessionária Litoral Norte (CLN), a previsão é de circulação de cerca de 168,5 mil veículos no período. O maior movimento deve ocorrer na quarta-feira, 1º, véspera do feriado, com estimativa de 31 mil veículos, impulsionados pela saída antecipada em direção ao litoral.

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Outro pico é esperado para o sábado, 4, quando aproximadamente 34,5 mil veículos devem trafegar pela rodovia, marcando o retorno dos viajantes. No período, o fluxo deve ser cerca de 16% superior ao habitual.

Sistema BA-093 terá maior volume de tráfego

No sistema BA-093, administrado pela Concessionária Bahia Norte (CBN), a previsão é de cerca de 429,5 mil veículos entre os dias 1º e 6 de julho. O sábado, 4, deve concentrar o maior movimento, com mais de 85 mil veículos.

As rodovias Via Parafuso (BA-535) e CIA-Aeroporto (BA-526) devem registrar o maior fluxo, somando aproximadamente 265 mil veículos durante o feriado prolongado.

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Serviços e atendimento nas rodovias

Para facilitar a viagem, as concessionárias reforçam ações de apoio nas praças de pedágio, incluindo o uso de papa-filas e diferentes formas de pagamento.

Entre as opções está o PedágioPay, que permite o pagamento via aplicativo ou portal eletrônico, sem necessidade de dinheiro em espécie ou cartão físico. O sistema é gratuito e permite o gerenciamento de múltiplos veículos em uma única conta.

Também seguem disponíveis o pagamento por TAG nas pistas automáticas e o uso de cartões por aproximação nas cabines manuais.

As concessionárias informam ainda que mantêm equipes de atendimento médico-hospitalar 24 horas, além de serviços como guincho e carro-pipa, acionados pelos telefones 0800 600 0093 (Bahia Norte) e 0800 071 3233 (Litoral Norte).

Orientações aos motoristas

As empresas recomendam atenção redobrada dos condutores durante o período, com direção defensiva, revisão preventiva dos veículos e respeito às normas de trânsito. Também reforçam a importância de não dirigir sob efeito de álcool e de manter o celular fora de uso enquanto dirige.

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Bahia rodovias Trânsito

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