Vazamento de amônia em fábrica causa mal-estar a moradores na Bahia

Moradores do bairro Irmã Dulce, em Ipiaú, no sul da Bahia, relataram mal-estar, na noite de sexta-feira, 27, devido a um forte vazamento de amônia na fábrica Polpa Eva, localizada na Travessa Vila Araponga. Entre os afetados, uma moradora, de 53 anos, precisou de ajuda após sentir ardência nos olhos, dificuldade para respirar e dor de cabeça.

De acordo com relatos, Delci Silva dos Santos estava dentro de casa, quando começou a sentir o cheiro intenso de amônia. Ao tentar sair para se afastar do odor, ela caiu na rua e precisou ser amparada por vizinhos.

Além dela, o esposo, a filha, uma adolescente de 15 anos, e a mãe, uma idosa, de 96, também apresentaram dificuldades respiratórias durante o episódio. Moradores afirmaram que esta não foi a primeira vez que houve vazamento de amônia na fábrica.

Em nota, a gerente geral do Grupo Doce Mel, responsável pela fábrica, explicou que o incidente ocorreu devido ao rompimento de uma mangueira no setor de refrigeração. A empresa informou que a situação foi controlada imediatamente pela equipe de manutenção de plantão, com substituição da peça e contenção do vazamento.

A liberação de amônia foi confirmada, e a empresa pediu desculpas aos vizinhos, reforçando o compromisso com a segurança e a adoção de medidas preventivas para evitar novos incidentes. As informações são do Giro Ipiaú.