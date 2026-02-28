Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INCIDENTE EM FÁBRICA

Vazamento de amônia em fábrica causa mal-estar a moradores na Bahia

Moradora, de 53 anos, e familiares sofreram ardência nos olhos e dificuldades respiratórias

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/02/2026 - 15:30 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Moradora passou mal e caiu na rua
Moradora passou mal e caiu na rua -

Moradores do bairro Irmã Dulce, em Ipiaú, no sul da Bahia, relataram mal-estar, na noite de sexta-feira, 27, devido a um forte vazamento de amônia na fábrica Polpa Eva, localizada na Travessa Vila Araponga. Entre os afetados, uma moradora, de 53 anos, precisou de ajuda após sentir ardência nos olhos, dificuldade para respirar e dor de cabeça.

De acordo com relatos, Delci Silva dos Santos estava dentro de casa, quando começou a sentir o cheiro intenso de amônia. Ao tentar sair para se afastar do odor, ela caiu na rua e precisou ser amparada por vizinhos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além dela, o esposo, a filha, uma adolescente de 15 anos, e a mãe, uma idosa, de 96, também apresentaram dificuldades respiratórias durante o episódio. Moradores afirmaram que esta não foi a primeira vez que houve vazamento de amônia na fábrica.

Em nota, a gerente geral do Grupo Doce Mel, responsável pela fábrica, explicou que o incidente ocorreu devido ao rompimento de uma mangueira no setor de refrigeração. A empresa informou que a situação foi controlada imediatamente pela equipe de manutenção de plantão, com substituição da peça e contenção do vazamento.

Leia Também:

Homem é preso na Bahia por stalking digital e envio de fotos íntimas
Motociclista morre ao atingir vaca solta na BA-375
Mega-Sena sai para quatro apostas da Bahia; veja as cidades premiadas

A liberação de amônia foi confirmada, e a empresa pediu desculpas aos vizinhos, reforçando o compromisso com a segurança e a adoção de medidas preventivas para evitar novos incidentes. As informações são do Giro Ipiaú.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

amônia fábrica incidente Ipiaú mal-estar manutenção Polpa Eva Saúde Segurança Vizinhos.

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Moradora passou mal e caiu na rua
Play

Vídeo: Três ônibus da Cidade Sol são destruídos pelo fogo na Bahia

Moradora passou mal e caiu na rua
Play

Alerta vermelho: Valença e Ituberá registram fortes chuvas e alagamentos

Moradora passou mal e caiu na rua
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Moradora passou mal e caiu na rua
Play

Chuva intensa alaga bairros e deixa moradores ilhados em Araci

x