Motociclista morre ao atingir vaca solta na BA-375
Acidente aconteceu na zona rural de Saúde, no Piemonte da Diamantina
Por Andrêzza Moura
Um motociclista, de 33 anos, morreu na madrugada deste sábado, 28, após colidir com uma vaca solta na pista da BA-375, no trecho que corta a zona rural do município de Saúde, na região do Piemonte da Diamantina. A vítima foi identificada como Janderson Cruz Santos.
Segundo informações, ele pilotava uma motocicleta de placa RCS1A21, quando foi surpreendido pelo animal na rodovia, em um ponto conhecido pela extensa plantação de eucaliptos às margens da estrada.
Janderson seguia em direção à sede do município. Com a força do impacto, ele sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico. A BA-375 é uma estrada bastante movimentada por moradores da região e já registrou outros acidentes parecidos.
A presença constante de rebanhos próximos à pista preocupa motoristas e motociclistas que utilizam o trecho com frequência. As circunstâncias da ocorrência serão investigadas pelas autoridades competentes para apurar responsabilidades. As informações são do CN |Espaço Aberto.
