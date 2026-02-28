Menu
BAHIA

Mega-Sena sai para quatro apostas da Bahia; veja as cidades premiadas

Apostas de Salvador, Feira de Santana e Cruz das Almas acertam cinco números

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

28/02/2026 - 11:33 h

Quatro jogos feitos na Bahia faturam mais de R$ 200 mil
Quatro jogos feitos na Bahia faturam mais de R$ 200 mil -

Quatro apostas registradas na Bahia acertaram cinco dezenas do concurso 2977 da Caixa Econômica Federal, realizado nesta quinta-feira, 26. Apesar disso, ninguém levou o prêmio principal, estimado em R$ 127 milhões.

Os números sorteados foram: 08 – 19 – 27 – 32 – 38 – 52.

Quanto cada aposta levou?

Ao todo, duas apostas foram simples e duas participaram por meio de bolões. Os bilhetes premiados saíram para:

  • Cruz das Almas (1 aposta)
  • Feira de Santana (2 apostas)
  • Salvador (1 aposta)

Os valores individuais pagos variaram entre R$ 33.510,78 e R$ 67.021,50, somando R$ 201.064,50 em prêmios para o estado.

Onde as apostas foram feitas?

O jogo premiado de Salvador foi registrado na Sena Loterias, localizada na Rua Padre Casimiro Quiroga, no bairro do Imbuí.

Uma das apostas de Cruz das Almas e uma de Feira de Santana foram feitas por canais virtuais. Já o outro bilhete da chamada “Princesinha do Sertão” saiu na Loteria Avenida, situada na Avenida Maria Quitéria.

