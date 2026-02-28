BAHIA
Mega-Sena sai para quatro apostas da Bahia; veja as cidades premiadas
Apostas de Salvador, Feira de Santana e Cruz das Almas acertam cinco números
Por Iarla Queiroz
Siga o A TARDE no Google
Quatro apostas registradas na Bahia acertaram cinco dezenas do concurso 2977 da Caixa Econômica Federal, realizado nesta quinta-feira, 26. Apesar disso, ninguém levou o prêmio principal, estimado em R$ 127 milhões.
Os números sorteados foram: 08 – 19 – 27 – 32 – 38 – 52.
Quanto cada aposta levou?
Ao todo, duas apostas foram simples e duas participaram por meio de bolões. Os bilhetes premiados saíram para:
- Cruz das Almas (1 aposta)
- Feira de Santana (2 apostas)
- Salvador (1 aposta)
Os valores individuais pagos variaram entre R$ 33.510,78 e R$ 67.021,50, somando R$ 201.064,50 em prêmios para o estado.
Leia Também:
Onde as apostas foram feitas?
O jogo premiado de Salvador foi registrado na Sena Loterias, localizada na Rua Padre Casimiro Quiroga, no bairro do Imbuí.
Uma das apostas de Cruz das Almas e uma de Feira de Santana foram feitas por canais virtuais. Já o outro bilhete da chamada “Princesinha do Sertão” saiu na Loteria Avenida, situada na Avenida Maria Quitéria.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes