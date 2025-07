Versão em minecraft da Arquidiocese de Salvador vira caso de polícia

Arquidiocese de São Salvador em versão minecraft - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma versão em minecraft representando a Arquidiocese de São Salvador virou caso de polícia após a instituição religiosa registrar um boletim de ocorrência na Delegacia Virtual do Estado da Bahia contra uma comunidade de jogos online. A denúncia é pelo uso de informações de padres e igrejas da capital baiana de forma indevida na internet.

Na quinta-feira, 26, a Arquidiocese de São Salvador da Bahia emitiu um alerta contra o blog intitulado como Arquidiocese de Salvador Minecraft. A página foi criada por uma comunidade de jovens católicos do jogo online — popular em todo o Brasil.

"A Arquidiocese de São Salvador da Bahia informa que está circulando na internet um site falso que utiliza indevidamente o nome e símbolos da Igreja em Salvador. Esse site não foi criado, autorizado ou administrado pela Arquidiocese de São Salvador da Bahia, e contém informações incorretas e conteúdos que podem induzir os fiéis ao erro", disse a instituição religiosa, por meio de nota.

O site foi encontrado após um dos padres da cidade pesquisar o próprio nome. O blog apresenta informações dos sacerdotes da igreja católica e dados das paróquias.

A igreja minecraft

A Arquidiocese de Salvador Minecraft possui uma hierarquia que imita a organização da Igreja real. Os nomes de paróquias são utilizados para organizar servidores em que acontecem as 'missas'.

Ao portal g1, um membro do núcleo nacional da Comunidade Católica Minecraft detalhou que o movimento surgiu em 2015, com o objetivo de espalhar o evangelho através do jogo. Na gamificação, os participantes se tornam padres, bispos, cardeais e até papas.

A Comunidade Católica Minecraft conta com cerca de 220 pessoas, com faixa etária média dos participantes de 13 a 20 anos.

Além da Arquidiocese de Salvador Minecraft, fundada em agosto de 2021, o grupo possui "dioceses" em diferentes locais do Brasil, com representações das instituições religiosas do Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas.

A Comunidade Católica Minecraft também está presente no Instagram, onde acumula 11 mil seguidores. Eventos, notas de falecimento, nomeações e até a escolha de um novo papa são anunciados nas redes sociais.