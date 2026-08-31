Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

Incêndio em rede elétrica atinge apartamento em Lauro de Freitas; veja vídeo

Chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Incêndio em rede elétrica atinge apartamento em Lauro de Freitas; veja vídeo
Foto: Reprodução

Um apartamento do Residencial Dona Lindú, setor A, localizado na Rua Dinah Rodrigues, no bairro Quintas do Picuaia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador,foi atingido por um incêndio na manhã desta segunda-feira, 31. As chamas foram registradas em um equipamento da rede elétrica do residencial. As informações foram recebidas pelo portal A TARDE.

Segundo informações preliminares, uma criança recém operada teria ficado presa no imóvel, enquanto outros moradores também teriam sido impedidos de deixar o prédio devido às chamas. Três pessoas teriam sido encaminhadas para atendimento médico em um hospital por uma ambulância do Corpo de Bombeiros.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a corporação, em contato com o portal A TARDE, o incêndio ocorreu em um equipamento energizado, localizado em um quadro de energia. As chamas já foram controladas e não houve registro de feridos.

Neoenergia atua no local

Em nota, a Neoenergia Coelba informou que uma equipe da distribuidora atua no Condomínio Dona Lindu, em Lauro de Freitas, após o registro de chamas no quadro de energia do residencial.

"Os técnicos da companhia realizaram o desligamento da rede elétrica, para segurança dos moradores, e, no momento, atuam nos reparos necessários. A Neoenergia Coelba permanece à disposição".

A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil de Salvador (Codesal) e aguarda informações oficiais sobre o caso.

Leia Também:

ECONOMIA

Escala 6x1: empresariado baiano vê prejuízo e pede debate no Senado
Escala 6x1: empresariado baiano vê prejuízo e pede debate no Senado imagem

ECONOMIA

Vende pelo Pix sem MEI? Saiba quando a Receita pode cobrar impostos e multas
Vende pelo Pix sem MEI? Saiba quando a Receita pode cobrar impostos e multas imagem

MOBILIDADE URBANA

VLT de Salvador chega a Plataforma nesta terça (01/09); veja horários e como funciona
VLT de Salvador chega a Plataforma nesta terça (01/09); veja horários e como funciona imagem

Veja vídeo:

Matéria em atualização*

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Incêndio Lauro de Freitas

Relacionadas

Mais lidas