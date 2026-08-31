BAHIA
Incêndio em rede elétrica atinge apartamento em Lauro de Freitas; veja vídeo
Chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros
Um apartamento do Residencial Dona Lindú, setor A, localizado na Rua Dinah Rodrigues, no bairro Quintas do Picuaia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador,foi atingido por um incêndio na manhã desta segunda-feira, 31. As chamas foram registradas em um equipamento da rede elétrica do residencial. As informações foram recebidas pelo portal A TARDE.
Segundo informações preliminares, uma criança recém operada teria ficado presa no imóvel, enquanto outros moradores também teriam sido impedidos de deixar o prédio devido às chamas. Três pessoas teriam sido encaminhadas para atendimento médico em um hospital por uma ambulância do Corpo de Bombeiros.
Segundo a corporação, em contato com o portal A TARDE, o incêndio ocorreu em um equipamento energizado, localizado em um quadro de energia. As chamas já foram controladas e não houve registro de feridos.
Neoenergia atua no local
Em nota, a Neoenergia Coelba informou que uma equipe da distribuidora atua no Condomínio Dona Lindu, em Lauro de Freitas, após o registro de chamas no quadro de energia do residencial.
"Os técnicos da companhia realizaram o desligamento da rede elétrica, para segurança dos moradores, e, no momento, atuam nos reparos necessários. A Neoenergia Coelba permanece à disposição".
A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil de Salvador (Codesal) e aguarda informações oficiais sobre o caso.
Leia Também:
Veja vídeo:
Matéria em atualização*