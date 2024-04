Após ser eliminada, Beatriz brinca e derruba Tadeu no palco | A TARDE

Beatriz Reis foi a 20ª eliminada do BBB 24, na noite desta quinta-feira, 11. A ex-sister deixou o reality com 82,61% da média dos votos para sair em um Paredão com Davi (7.53%) e Isabelle (9.86%).

Após a eliminação, a participante se encontrou com Tadeu Schmidt no palco do programa e, ao abraçá-lo, derrubou o apresentador no chão.

Beatriz brincou relembrando o momento que acabou derrubando a ex-BBB Sabrina Sato quando visitou a casa, a vendedora pulou em cima dela para abraçá-la, derrubando-a no chão, o que fez ela receber uma bronca da produção pela situação.

Depois, nos shows de Ivete Sangalo e Lulu Santos, os artistas brincaram com a situação. Primeiro, Ivete pediu para Bia derrubá-la, depois Lulu pediu para ela não fazer o mesmo.

Confira: