Lucas comenta fim do casamento após flerte no BBB: "Só ela viu" | A TARDE

Após ser eliminado, na noite desta terça-feira, 9, o participante Lucas Henrique, mais conhecido como 'Buda', se pronunciou após o fim do casamento com Camila Moura, que aconteceu enquanto ele estava confinado dentro da Casa Mais Vigiada do Brasil.

Os apresentadores do Bate-Papo BBB explicaram que Lucas soube sobre o fim de seu casamento com Camila Moura através da produção, antes da entrevista. Na sequência, eles questionam se o professor tem algo a falar sobre a situação.

"As coisas são muito diferentes. A casa mexe muito com nossos sentimentos, emoções. A gente sente muita falta de coisas que são importantes no dia a dia. Acho que a gente pode conversar, trocar uma ideia, resolver [...] respeito muito o que ela sentiu, porque só ela viu. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar, trocar ideia e ser resolvido da melhor forma", disse o capoeirista.

Na sequência, Lucas assiste a um VT com várias cenas de sua aproximação com Pitel no jogo. Ele reflete sobre a relação com a alagoana. "A gente se aproximou muito porque a gente gostava de músicas em comum", contou.

Em seguida, o carioca afirmou que sempre tentou manter o limite do contato físico e do respeito. Ele disse ainda que sabe da relação que possui com Pitel e que jamais quis ultrapassar o respeito com a colega de confinamento.

