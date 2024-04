Mais de 130 mil acompanham Live do A TARDE na final do BBB | A TARDE

A transmissão realizada no Instagram pelo Grupo A TARDE da final do Big Brother Brasil (BBB) 24 se mostrou um enorme sucesso. Milhares de pessoas se conectaram na noite desta terça-feira, 16, para acompanhar a vitória do soteropolitano Davi, a terceira de um baiano no reality show.

De acordo com os dados levantados, durante a transmissão ao vivo, mais de 11 mil espectadores chegaram a acessar a live simultaneamente. Ao todo, quase 133 mil contas foram alcançadas com a grande final do BBB, somando quase 22 mil interações em comentários durante a transmissão.

Para atingir os números expressivos, o comediante Leozito Rocha deu uma força e 'invadiu' as redes sociais, tanto do perfil do Portal A TARDE, quanto do Portal Massa!, para comentar o programa que deu o título da temporada a Davi.

Na torcida pelo soteropolitano de Cajazeiras, Leozito abriu as portas da própria casa para os veículos e, junto com os seus seguidores, assistiram a decisão final. Além dele, o grande parceiro da comédia, o humorista Alda, também marcou presença na iniciativa, que contou com dinâmicas e brincadeiras, tudo mediado pela repórter Dara Medeiros e equipe de redes do A TARDE.

Humorista Leozito Rocha e o parceiro de comédia, Alda, receberam a repórter Dara Medeiros pars live | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Além da transmissão com a presença da dupla, o evento realizado na Arena Pronaica, em Cajazeiras, também foi acompanhado de perto pelos veículos de A TARDE. Organizado pelo vereador Kiki Bispo (União Brasil), a festa também contou com o apoio da Prefeitura de Salvador.

Com telões e shows de grandes artistas como O Maestro, Danniel Vieira e Silvanno Salles, a festa na Pronaica animou os torcedores. De acordo com organizadores do evento, mesmo com a chuva, mais de 10 mil pessoas marcaram presença no evento.

Davi teve 60,52% dos votos. Com o primeiro lugar, ele leva para casa o prêmio de R$ 2,92 milhões, o maior de todas as temporadas. O segundo lugar ficou com Matteus, que teve 24,5% dos votos, e o terceiro foi de Isabelle, com 14,98%.