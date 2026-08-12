Grupos de promoção no WhatsApp valem a pena? Veja como fugir de ciladas

Grupos de promoções no WhatsApp e perfis de “achadinhos” no Instagram viraram atalhos para consumidores que procuram preços baixos, cupons e oportunidades de compra.

Os administradores acompanham diferentes lojas e selecionam produtos para compartilhar com os seguidores. O modelo também movimenta um mercado de divulgação por links de afiliados, que pode gerar comissão para quem indica os produtos.

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Ao mesmo tempo, o consumidor precisa conferir se o desconto é real, se a loja é confiável e se o link recebido leva de fato ao estabelecimento anunciado.

Como funciona um grupo de WhatsApp de promoção?

Um grupo de promoções reúne ofertas de diferentes lojas e categorias em um mesmo canal. O administrador acompanha produtos, preços, cupons e condições de pagamento e decide quais oportunidades serão compartilhadas.

Em entrevista ao portal A TARDE, o controller Rafael Pitanga conta que administra um grupo de promoções gerais no WhatsApp e afirma que a seleção passa por uma filtragem antes da publicação.

“Eu costumo filtrar bastante antes de publicar. Nem tudo que aparece como promoção realmente vale a pena, eu olho o preço, comparo com outras lojas, vejo se tem cupom, cashback, frete grátis e se é uma loja confiável", diz.

A lógica de seleção considera o conjunto de condições da compra, já que o desconto apresentado na página pode não representar o menor valor disponível.

Perfis de achadinhos no Instagram: o que preciso saber?

Os perfis de achadinhos seguem uma lógica semelhante, mas podem trabalhar com determinados nichos. A jovem Adrielly Lima, de 27 anos, administra uma página no Instagram e um grupo no WhatsApp voltados principalmente para produtos de beleza, autocuidado e itens do dia a dia.

Ela acompanha ofertas divulgadas por marketplaces e seleciona produtos que estejam com preços interessantes naquele momento.

“Sites como Mercado Livre, Amazon e Magalu. Os marketplaces têm grupos no WhatsApp, onde eles divulgam páginas dentro do site e tem ofertas do dia. Então, isso ajuda muito a gente a estar divulgando aqueles produtos que estão com preço ok naquele dia", conta.

Quando encontra um produto que não costuma divulgar, Adrielly amplia a pesquisa para verificar se a oferta realmente compensa. “Normalmente é observado quando é uma coisa nova, um produto que eu não tenho o costume de divulgar. Eu tento buscar ofertas em outros sites para saber se compensa aquela divulgação ali naquele momento", relata.

Assim, o perfil pode funcionar como uma curadoria de produtos, mas a indicação não substitui a conferência feita pelo próprio consumidor.

Vale a pena criar um grupo de promoção ou perfil de achadinhos para ganhar dinheiro?

A divulgação de promoções pode se transformar em fonte de renda por meio do marketing de afiliados. Nesse modelo, o administrador compartilha um link e pode receber uma comissão quando a compra é atribuída àquela indicação.

Adrielly explica que as regras variam de acordo com cada plataforma e que o período de atribuição do clique também pode mudar.

“A monetização funciona quando a pessoa clica no meu link e compra algum produto. Cada site tem a sua forma de monetizar, mas a maioria é com você realmente clicando e comprando os produtos", diz.

Ela conta que existem situações em que a comissão pode ser perdida caso o consumidor abandone a página antes de concluir o pedido. “Tem sites que se você sair da página você acaba perdendo essa monetização, então no ato de clicar, se você não comprar, você acaba perdendo, então tem uma margem de perda.”

Em outras plataformas, o registro do clique pode permanecer ativo durante alguns dias, permitindo que uma compra posterior seja atribuída à indicação.

“A partir do momento que você clica ele fica gravado por mais ou menos uma semana, então você pode ter divulgado o exemplo uma pessoa clicou lá, mas aí demorou três dias, ela foi comprar uma câmera e ela vai monetizar para você", detalha.

Para Rafael Pitanga, o desafio de administrar um canal comercial está em preservar a qualidade das indicações mesmo quando existe possibilidade de comissão.

“Acho que o principal desafio é não deixar a comissão acabar falando mais alto que a promoção em si. Porque, querendo ou não, muitos canais ganham através de links de afiliados", diz.

Como encontrar promoções que realmente valem a pena?

Uma promoção vantajosa depende da comparação com os valores normalmente praticados. Para isso, é preciso acompanhar o preço antes de decidir se o desconto anunciado realmente representa economia.

Rafael Pitanga mantém esse acompanhamento de forma recorrente, especialmente em produtos que aparecem com frequência no grupo. “É um trabalho bem constante. Eu acompanho os preços diariamente com ajuda da I.A, principalmente dos produtos que aparecem com mais frequência e que têm mais procura", relata.

A experiência acumulada também ajuda a reconhecer rapidamente quando determinado produto aparece por um valor fora do padrão. “Depois de acompanhar alguns produtos por muito tempo, você acaba decorando a faixa de preço deles. Então, quando surge algo muito abaixo do normal, já chama atenção na hora", diz.

Na prática, o consumidor pode adotar uma rotina simples antes de aproveitar uma oferta:

pesquisar o mesmo produto em outras lojas;

observar o histórico de preços;

calcular o valor com frete;

conferir cupons e cashback;

verificar as condições de pagamento;

confirmar a reputação do vendedor.

Rotina para encontrar preços baixos no e-commerce

No comércio eletrônico, o preço pode mudar conforme estoque, cupom, região ou forma de pagamento. Por isso, a comparação precisa considerar as condições específicas apresentadas ao consumidor.

Entre os fatores que Pitanga verifica está a possibilidade de combinar descontos e outras vantagens. “Eu comparo o valor atual com o preço que normalmente é praticado, vejo outras lojas, verifico se tem cupom acumulável ou alguma condição especial de pagamento (parcelamento sem juros, bom desconto no pix). O que importa é o preço final que a pessoa vai pagar", explica.

Além da pesquisa, é preciso considerar a duração da oferta. Produtos com estoque promocional reduzido podem deixar de apresentar o mesmo preço minutos depois da divulgação.

Pitanga afirma que essa mudança está entre as situações que geram dúvidas entre os integrantes do grupo. “Ás vezes um cupom funciona para uma pessoa e não funciona para outra porque existe limite de uso, dependendo da região ou até alguma regra específica da plataforma", completa.

Rotina para encontrar preços baixos em lojas físicas

Nas lojas físicas, a pesquisa pode começar antes mesmo de o consumidor sair de casa. Consultar o site da rede, comparar estabelecimentos concorrentes e verificar as condições do desconto ajudam a descobrir se o preço anunciado realmente compensa.

O ideal é guardar uma referência do valor anterior e conferir se o preço promocional está disponível para todos os consumidores ou depende de alguma condição específica.

Também vale observar:

preço praticado por concorrentes;

desconto para pagamento à vista;

condições de parcelamento;

período de validade da oferta;

disponibilidade do produto.

A estratégia é especialmente útil quando uma loja anuncia grandes percentuais de desconto sem informar claramente qual era o preço praticado antes da promoção.

Grupos de promoção e perfis de achadinhos durante a Black Friday: o que esperar?

A Black Friday altera a rotina de quem administra canais de ofertas. A quantidade de cupons e promoções aumenta, e algumas oportunidades ficam disponíveis por pouco tempo.

Adrielly acompanha o período anterior à data e considera a pré-Black Friday especialmente movimentada. Para ela, a concentração de oportunidades antes da data oficial faz com que a preparação comece antecipadamente.

“A pré-Black que é sim maravilhosa, então a gente tem que se organizar muito, é acordando muito cedo, tem empresas que começam a lançar cupons, são muitos cupons, são muitas ofertas... Hoje em dia, com essa questão de data dupla, as empresas fazendo aniversários e botando os descontos bem ok para os consumidores é muito legal", relata.

Para o consumidor, o movimento maior de promoções significa mais opções, mas também mais necessidade de comparar os preços antes de comprar.

Comprar agora ou esperar a Black Friday? Entenda o que considerar para decidir

O diretor do Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), Iratan Vilas Boas, recomenda que o consumidor comece a acompanhar os preços antes da Black Friday. Assim, fica mais fácil identificar uma queda real quando a data chegar.

“É fazer a pesquisa antecipada de preços e o acompanhamento desses. Hoje nós temos os smartphones, a internet, que é uma grande ferramenta que pode auxiliar no acompanhamento dos preços do produto desejado", explica, ao portal A TARDE.

O acompanhamento é especialmente relevante porque uma das reclamações recorrentes no período envolve o aumento do preço antes da aplicação de um desconto.

“É muito comum os consumidores reclamarem da chamada Black Fraude, que é quando o fornecedor aumenta o preço do produto e coloca uma promoção no preço do produto proporcionalmente, para dar ao consumidor uma falsa sensação de desconto", aponta.

Vilas Boas afirma que essa prática, quando induz o consumidor ao erro, é considerada abusiva e pode ser investigada pelos órgãos de defesa do consumidor.

Na Bahia, o consumidor também pode utilizar o aplicativo Preço da Hora Bahia para auxiliar na pesquisa. A ferramenta reúne informações de preços e pode ser utilizada como uma referência durante a comparação.

Como saber se um grupo de promoção ou perfil de achadinho é realmente confiável?

O primeiro cuidado deve ser com o próprio link compartilhado. Uma mensagem que aparenta trazer uma promoção pode direcionar para uma página falsa criada para capturar dados.

Vilas Boas orienta que o consumidor evite tratar qualquer link recebido por aplicativo de mensagens como uma garantia de que está acessando a loja indicada.

“O consumidor não deve confiar extremamente nas mensagens, principalmente em links encaminhados por redes sociais. Muitas vezes, esses links disfarçados de promoções podem ser virus, que coleta informações pessoais do consumidor, informações bancárias, com a intenção de praticar crimes e golpes financeiros.”

Por isso, ele recomenda uma alternativa simples: procurar diretamente o endereço oficial do estabelecimento e a reputação do fornecedor também deve ser investigada antes do pagamento.

“Deve também pesquisar a reputação do fornecedor na própria internet. Eu vou comprar aquele site naquela página: ele já vendeu para quem? Como está a situação dela na internet? Deixa eu ler os comentários em relação a ela. Deixa eu visitar o Reclame Aqui pra ver o que é que ele fala", orienta.

O consumidor.gov.br também pode ser utilizado para consultar informações sobre fornecedores. Outro recurso citado pelo diretor é a ferramenta do Google que permite verificar se determinado endereço foi identificado como perigoso.

O que conferir antes de efetuar uma compra?

Antes de concluir o pedido, o consumidor pode fazer uma verificação rápida dos dados da oferta e do fornecedor.

Confira:

se o endereço acessado é o oficial da loja;

CNPJ e endereço físico do fornecedor;

reputação da empresa;

reclamações de outros consumidores;

preço final no carrinho;

valor do frete;

prazo de entrega;

condições de pagamento;

regras para troca e devolução.

Se, mesmo com os cuidados, a compra apresentar problemas, o consumidor possui mecanismos para buscar o cumprimento da oferta. Em caso de descumprimento, o consumidor pode escolher entre exigir o cumprimento da oferta, aceitar produto ou serviço equivalente ou cancelar a compra, conforme as condições previstas para o caso.

“Quando ocorre o descumprimento daquilo que foi ofertado, nasce para o consumidor três direitos. O cumprimento forçado da obrigação, exatamente nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Qual o segundo direito? Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente", explica.

A terceira possibilidade é a rescisão da compra com restituição dos valores, além de eventual indenização quando houver perdas e danos comprovados.

Para quem administra os canais, a confiança do público também depende da forma como as ofertas são escolhidas. Pitanga resume o desafio de manter um grupo de promoções em uma regra: a possibilidade de comissão não deve determinar o que será publicado.

“Em resumo, o que mantém o canal é a confiança. Se a pessoa percebe que você realmente filtra as promoções e não posta qualquer coisa, ela começa a confiar mais, acompanha o canal, manda para os amigos e acaba voltando quando precisa comprar alguma coisa", conta Rafael.

Adrielly adota uma postura semelhante ao decidir quais produtos entram no perfil. Segundo ela, já houve situações em que preferiu abrir mão da comissão por não confiar em determinada oferta ou loja.

“Eu sempre prezo pela pela clareza que eu transmito no meu Instagram então é muito normal as pessoas terem essa dúvida e terem esse receio de clicar em um link então eu tô sempre ali incentivando elas e falando que antes mesmo delas clicarem eu já cliquei", conclui.