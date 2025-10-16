Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

13º salário: veja a data da primeira parcela e como calcular o valor

Trabalhadores recebem 50% do salário bruto

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

16/10/2025 - 20:58 h
Imagem de arquivo de contagem de cédula R$ 50
Imagem de arquivo de contagem de cédula R$ 50 -

A primeira parcela do décimo terceiro salário deve ser paga até 30 de novembro aos trabalhadores com carteira assinada no Brasil. O valor corresponde a 50% do salário bruto, sem descontos, conforme determina a Lei Federal nº 4.090/62.

A advogada trabalhista Rebecca Paranaguá Fraga, do escritório Bento Muniz Advocacia, explica que o benefício é um salário extra garantido por lei, pago anualmente, e que o empregador deve obedecer ao prazo entre 1º de fevereiro e 30 de novembro.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Se o pagamento cair em dia de fim de semana, como acontece em 2025, o ideal é que a empresa pague até a sexta-feira anterior para evitar atrasos”, recomenda Rebecca.

Segunda parcela do 13º e descontos aplicáveis

A segunda parcela deve ser paga até 20 de dezembro, com descontos de INSS, FGTS e Imposto de Renda. Mesmo trabalhadores que não completaram o ano na empresa têm direito ao 13º proporcional ao período trabalhado.

Leia Também:

Lula escolhe indicado para vaga no STF; veja o nome
Governo publica decreto que restringe criação e circulação de pitbulls
CNH sem autoescola: regras para instrutores autônomos são divulgadas

“É importante lembrar que, para efeitos legais, um mês é considerado completo quando o trabalhador atua ao menos 15 dias, garantindo direito ao benefício”, acrescenta a advogada.

Como calcular o 13º salário

O cálculo da primeira parcela do décimo terceiro é simples e envolve quatro passos:

  • Verificar o salário bruto mensal;
  • Dividir o valor por 12;
  • Multiplicar pelo número de meses trabalhados;
  • Dividir o resultado por 2 para obter a primeira parcela.

A segunda parcela inclui os descontos previstos pela CLT, resultando em um valor líquido diferente.

Quem tem direito ao 13º salário

Todos os trabalhadores com carteira assinada têm direito ao décimo terceiro, inclusive os que foram demitidos, exceto aqueles desligados por justa causa.

O benefício é uma garantia legal e um reforço importante na renda de final de ano, ajudando na organização financeira e no planejamento de gastos durante o período de festas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

13º salário CLT décimo terceiro salário

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem de arquivo de contagem de cédula R$ 50
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Imagem de arquivo de contagem de cédula R$ 50
Play

Vídeo: teto de maternidade desaba em cima de incubadoras

Imagem de arquivo de contagem de cédula R$ 50
Play

Mulher flagra traição em jogo e vai embora com amante do companheiro

Imagem de arquivo de contagem de cédula R$ 50
Play

Aeronave de pequeno porte cai em bairro de Goiânia e destrói casa

x