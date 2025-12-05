Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INOVAÇÃO E AVANÇOS

Abrir empresa sem burocracia? Novo sistema da Receita garante que sim

MAT integra dados cadastrais, tributários e profissionais em um único fluxo contínuo

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

05/12/2025 - 23:15 h
Desde o dia 1º de dezembro, mais de 6,5 mil CNPJs já foram emitidos
Desde o dia 1º de dezembro, mais de 6,5 mil CNPJs já foram emitidos -

O Brasil entrou, oficialmente, em uma nova fase da digitalização estatal. Desde o dia 1º de dezembro, mais de 6,5 mil CNPJs já foram emitidos com opção imediata ao Simples Nacional, sem necessidade de etapas adicionais ou prazos de espera. É a primeira vez, na história do país, que uma empresa nasce, literalmente, apta a operar no mesmo minuto em que recebe seu CNPJ.

A mudança é fruto do Módulo Administração Tributária (MAT), solução desenvolvida pelo Serpro para a Receita Federal, que unifica todas as etapas. Disponível no Portal de Negócios da Redesim, o MAT integra dados cadastrais, tributários e profissionais em um único fluxo contínuo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Antes, o enquadramento no Simples Nacional só podia ser solicitado depois da abertura do CNPJ e o processo poderia levar até 20 dias. "Essa é uma mudança estrutural. O empreendedor sai do processo já apto a cumprir todas as suas obrigações, sem etapas paralelas e sem risco de iniciar suas atividades de forma irregular”, explica Olga Embiruçu, gerente do projeto Portal de Negócios da Receita Federal.

Passo tecnológico da Reforma Tributária

Apesar de pouco visível ao público geral, o MAT marca o início da infraestrutura digital necessária para a Reforma Tributária sobre o Consumo. Agora, a data de inscrição no CNPJ se torna o novo marco oficial do enquadramento tributário, alinhando o início das atividades da empresa ao seu regime fiscal, algo que, até então, não existia no país.

“A Reforma Tributária não se materializa apenas em lei. Ela exige tecnologia pública capaz de integrar dados, garantir segurança e oferecer previsibilidade”, afirma Ariadne Fonseca, diretora do Serpro. “O MAT é peça central dessa nova arquitetura tributária brasileira.”

Contador como parte ativa

Uma das novidades mais celebradas pela classe contábil é a criação de um mecanismo de responsabilidade técnica digital. O contador agora precisa autorizar eletronicamente o uso de seu registro profissional (CRC) para vinculação a uma empresa. Isso evita fraudes, uso indevido de CRCs e garante rastreabilidade desde o primeiro passo.

“É uma entrega que nasce para durar, pensada para sustentar o Simples agora e o IBS e a CBS no futuro”, destaca Loreane Brandizzi, líder de negócio do Serpro.

Tecnologia que torna o processo instantâneo

O MAT funciona sobre uma arquitetura modular de alta performance, capaz de processar, em tempo real:

  • CPF e CNPJ
  • situação no Simples Nacional
  • Tabela de Órgãos e Municípios (TOM)
  • vinculação do contador
  • dados cadastrais e tributários simultaneamente

“O desafio não foi criar mais uma etapa digital, mas integrar sistemas independentes para que tudo acontecesse no mesmo fluxo”, explica Carlos Eduardo Tavares, líder técnico do Serpro.

“O enquadramento que antes levava até 90 dias agora se consolida automaticamente no momento em que o CNPJ é gerado”, finaliza.

Leia Também:

Flávio revela reação de Tarcísio sobre sua candidatura à Presidência
Trabalhadores da Eletrobras celebram aprovação do PL 1791/19
Mulher dá à luz no chão de loja enquanto comprava enxoval de bebê

A operação é protegida pelo gov.br, com autenticação e assinatura eletrônica via E-Assina, tanto do responsável quanto do contador, garantindo validade jurídica e segurança desde o primeiro clique.

Com o MAT, abrir uma empresa no Brasil deixa de ser um processo fragmentado e se torna um fluxo único, contínuo e automático, algo que aproxima o país dos modelos digitais mais avançados do mundo. O que antes era uma corrida de burocracias, agora é um caminho direto. As informações são da Revista Fórum.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abertura de empresas autorização digital CNPJ Contabilidade Contador desburocratização digitalização E-Assina empreendedorismo enquadramento tributário gov.br MAT Módulo Administração Tributária O ChatGPT disse: Receita Federal Portal de Negócios Redesim reforma tributária Registro Empresarial Serpro simples nacional tecnologia pública validação automática

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Desde o dia 1º de dezembro, mais de 6,5 mil CNPJs já foram emitidos
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Desde o dia 1º de dezembro, mais de 6,5 mil CNPJs já foram emitidos
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Desde o dia 1º de dezembro, mais de 6,5 mil CNPJs já foram emitidos
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Desde o dia 1º de dezembro, mais de 6,5 mil CNPJs já foram emitidos
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x