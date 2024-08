Acidente aéreo de Vinhedos é o 5ª mais fatal do Brasil; veja lista

Acidente de avião da TAM foi cosiderada maior tragédia da aviação brasileira - Foto: Reprodução

O acidente aéreo que ocorreu no início da tarde desta sexta-feira, 9, em Vinhedo (SP), matando 62 pessoas, é o 5ª mais fatal da história da aviação brasileira. O avião do modelo ATR-72 saiu de Cascavel (PR) e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos (SP).

(horas após acidente, empresa havia confirmado 61 mortes, mas atualizou para 62 no dia seguinte)



Estavam a bordo da aeronave 58 passageiros e quatro tripulantes. Relembre outros acidentes aéreos fatais ocorridos no Brasil:

- Julho de 1973, São Paulo

Aeronave precisou fazer pouso forçado "de barriga" em Paris | Foto: Reprodução | Desastres Aéreos

Com destino a Paris, França, um avião que saiu de São Paulo deixou 122 mortos e 11 feridos. Após deixar São Paulo, houve um incêndio em um dos banheiros, enchendo de fumaça o Boeing 707.



- Fortaleza, junho de 1982

Em 8 de junho de 1982, a aeronave de modelo boeing 727 caiu próxima ao aeroporto Fortaleza | Foto: Reprodução

Em 8 de junho de 1982, a aeronave de modelo boeing 727 caiu próximo ao aeroporto de Fortaleza, resultando na morte de 137 pessoas. O acidente foi causado por falha na visibilidade, que levou o avião a colidir com uma serra, a 600 metros de altura.



- São Paulo, outubro de 1996

No dia 31 de outubro de 1996, um avião de modelo Fokker 100, da empresa TAM, caiu após sair do aeroporto de Congonhas e matou 99 pessoas. A queda foi provocada por uma falha no reversor da turbina direita, que abriu durante a decolagem. Isso foi como acionar o freio no momento em que a aeronave precisava acelerar para ganhar mais sustentação.

- São Paulo, agosto de 2007

Acidente de avião da TAM foi cosiderada maior tragédia da aviação brasileira | Foto: Reprodução

Há 17 anos atrás, em 2007, ocorreu a maior tragédia da aviação brasileira, com o acidente do Airbus A-320, da empresa TAM, em São Paulo. O acidente aconteceu quando a aeronave pousava no aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul da capital paulista.



O acidente deixou 199 mortos, das quais 12 em solo, No dia, a pista estava molhada e, por causa de uma reforma, estava sem as ranhuras que facilitam a frenagem da aeronave. Durante o pouso, o Airbus atravessou a pista e colidiu contra um prédio de cargas na avenida Washington Luiz, da própria companhia aérea.



O relatório final apontou diversos fatores que contribuíram para o acidente, mas até hoje, depois de 17 anos, ninguém foi considerado culpado pela Justiça. Atualmente, no local da queda existe um memorial em homenagem às vítimas e, ao centro, um pé de amora que sobreviveu ao acidente.

- Recife, julho de 2011

16 pessoas morreram em acidente da Noar Linhas Aéreas, em Recife | Foto: Reprodução

O avião de passageiros Let L-410, matrícula PR-NOB, foi destruído em um acidente próximo ao Aeroporto Internacional do Recife-Guararapes. Todos os 14 passageiros e dois tripulantes morreram.



O avião que operava no voo 4896 da NOAR Linhas Aéreas, de Recife para Mossoró, com escala em Natal, havia decolado da pista 18 do Recife às 06h51. Na época, a Aeronáutica emitiu um comunicado informando que, antes do acidente, o piloto declarou estar em situação de emergência e que tentaria pousar na praia de Boa Viagem.

A aeronave caiu num terreno baldio entre os bairros de Piedade e Boa Viagem. Todos morreram.

- Rio de Janeiro, março de 2006

No dia 31 de março de 2006, um avião bimotor da Team Linhas Aéreas, que ia de Macaé, para o Rio de Janeiro, bateu no pico da Pedra Bonita e explodiu, matando 19 pessoas.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) concluiu que o acidente teria sido causado por “decisões inadequadas” e “excesso de autoconfiança” dos pilotos, além da “cultura organizacional da empresa”.

O relatório afirma que os pilotos estavam em voo visual, por isso, assumiram a responsabilidade das manobras. Apesar disso, diálogos divulgados pelo jornal o Estado de S. Paulo mostram que eles não foram advertidos pelos controladores sobre os riscos de voo visual num dia chuvoso.

O piloto Michael Petter Hutten e o co-piloto Jaime Eloir Albaruz tiveram aval do controle para cancelar o plano de vôo e descer a 2 mil pés (608 metros). Minutos depois, avisaram que fariam uma curva à esquerda, para fugir do mau tempo.

- Manaus, agosto de 2023



Acidente em Manaus matou 14 pessoas | Foto: Reprodução | Twitter

Em 16 de agosto de 2023, um acidente matou 14 pessoas em Manaus.



De acordo com o governador de Manaus, em entrevista ao jornal O GLOBO, Wilson Lima, o piloto teria errado o traçado da pista e batido em alguma estrutura do aeroporto. Segundo ele, o piloto deve ter tocado o solo numa parte mais barrenta.

A aeronave era um bimotor turboélice do modelo EMB-110 "Bandeirante", da Embraer, e tinha capacidade para 18 passageiros. Segundo o registro da Agência Nacional de Avição (Anac), tinha operação permitida para táxi aéreo. O aeroporto local não permite pousos e decolagens depois do pôr do sol.

- Manaus, setembro de 2006

Avião colidiu com jato em 2006 | Foto: Arquivo | Corpo de Bombeiros de Sinop (MT)

Um acidente com avião da empresa GOL, que saiu de Manaus com destino ao Rio de Janeiro, matou 154 pessoas. O voo 1907 foi atingido por uma outra aeronave e caiu. Todos os ocupantes morreram.



Antes do primeiro destino, o avião se chocou com um jato Legacy, que tinha saído de São José dos Campos, no interior de São Paulo e seguia para os Estados Unidos. Com o impacto, a asa do jatinho arrancou parte da asa do Boing.

O Legacy conseguiu pousar na base aérea da Serra do Cachimbo, entre o Pará e o Mato Grosso. Já o avião da Gol caiu perto do município de Peixoto de Azevedo, no norte mato-grossense.

O desaparecimento do avião da Gol só foi confirmado quase cinco horas depois do último contato dos pilotos com a torre da aeronáutica. Os primeiros destroços da aeronave foram localizados no dia seguinte após o acidente.

Desastre aéreo em Vinhedo

Um avião modelo ATR-72, da Companhia Aérea VoePass, antiga Passaredo, caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, com 61 pessoas a bordo. O acidente aconteceu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Não houve sobreviventes.



O avião caiu na área de uma condomínio residencial, no entanto não atingiu nenhuma residência.



Estavam na aeronave 4 tripulantes e 57 passageiros no momento do acidente.



O avião, de matrícula PS-VPB, fazia o voo 2Z2283 e decolou às 11h58 de Cascavel, segundo o aplicativo FlightRadar24. A chegada em Guarulhos estava prevista para 13h50.



O aplicativo mostra que, ao passar por Vinhedo, quando iniciava o procedimento de pouso, o avião teve uma queda brusca e caiu em parafuso.



Uma falha no sistema anti-congelamento do avião é uma das principais hipóteses para o acidente. Esse problema teria causado o acúmulo de gelo na aeronave, levando-a a girar em uma manobra conhecida como estol, antes de colidir com o solo.



O especialista em aviação Roberto Peterka afirmou, em entrevista ao Site Metrópoles, que se a aeronave estivesse com mais altitude, o gelo poderia ter derretido, permitindo que o avião retomasse as condições normais de voo.



“Ele veio numa perda de controle em voo. A hipótese provável é justamente a formação de gelo. O gelo acaba se formando nas asas e altera o perfil aerodinâmico, e aí a aeronave perde a sustentação e vem para o chão. Provavelmente, se ele tivesse mais altura, o gelo poderia descongelar, e ele adquirir as condições de voo normal".