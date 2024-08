Apresentadora de TV nega que estava em avião que caiu em Vinhedo

Avião da Companhia Aérea VoePass caiu na tarde de hoje - Foto: Reprodução

Olga Bongiovanni, que já trabalhou na Band, RedeTV! e TV Gazeta, usou o seu perfil do Instagram para tranquilizar os amigos e internautas que questionaram se ela estava a bordo do avião que caiu em Vinhedo, nesta sexta-feira, 9. O acidente ocorreu com aeronave que partiu de Cascavel, no Paraná, para Guarulhos, com 57 passageiros e quatro tripulantes.

"Estou em choque com a tragédia da queda do avião que saiu de Cascavel com destino a São Paulo. Muita gente está me ligando para saber se eu estava no voo. Agradeço a preocupação", declarou Olga.

A famosa é conhecida apresentadora de programas de culinária. Atualmente, ela conduz o programa Divina Receita na TV Evangelizar, mas teve passagens por diferentes emissoras e já chegou a negociar para trabalhar na Record.

Olga Bongiovanni se manifestou após preocupação de amigos | Foto: Divulgação

Ainda em seu Instagram, Olga Bongiovanni também lamentou o acidente: "Me solidarizo com os familiares das possíveis vítimas. Estou em oração por todos".



Conforme já informou o Portal A TARDE, por volta das 13h30, um avião com 58 passageiros e quatro tripulantes, totalizando 61 pessoas a bordo, caiu no bairro Capela, em Vinhedo (SP).

A Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo emitiu a seguinte nota: "Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Defesa Civil do estado estão no bairro Capela, em Vinhedo (SP), para atender à ocorrência de queda de aeronave. O avião da Voepass Linhas Aéreas saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP) e, segundo a companhia, 62 pessoas estavam a bordo, sendo quatro delas tripulantes".